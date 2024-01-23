У женщин с аутизмом необычно часто происходят преждевременные роды
Это следует учитывать врачам, наблюдающим за беременными, отмечают ученые.
Это следует учитывать врачам, наблюдающим за беременными, отмечают ученые.
ТАСС, 23 января. Японские медики выяснили, что женщины с аутистическим спектром развития примерно на 16−49% чаще переносят преждевременные роды, чем это случается с их сверстницами без подобных особенностей в работе нервной системы. Это следует учитывать врачам, наблюдающим за беременными, пишут ученые в статье в журнале JAMA Network Open.
«Проведенные нами наблюдения указывают на то, что наличие аутистических черт поведения у беременных ассоциируется с повышенным риском развития осложнений при родах, в том числе с ранними и очень ранними родами. Эти риски следует учитывать при проведении дородовых наблюдений за здоровьем женщины и ее будущего ребенка», — пишут исследователи.
К такому выводу пришла группа японских медиков под руководством ведущего научного сотрудника Национального центра глобального здравоохранения и медицины (Токио) Марико Хосозавы при изучении данных, собранных при наблюдениях за здоровьем свыше 87 тыс. беременных японок в промежутке между 2011 и 2014 годами. Все участницы эксперимента согласились пройти всестороннее обследование для выявления факторов, влияющих на развитие осложнений при родах.
В число этих проверок входили стандартизированные тесты на наличие склонности к аутистическим формам поведения, которые были выявлены у 2,3 тыс. участниц наблюдений. Ученые воспользовались этой возможностью для изучения того, как наличие такой особенности в работе мозга влияло на характер развития плода и вероятность появления различных осложнений и проблем при родах.
Проведенный исследователями анализ показал, что женщины с аутизмом в среднем значительно чаще рожали детей раньше срока, чем это происходило с их сверстницами без подобных особенностей в работе нервной системы. В частности, они на 16% чаще остальных женщин переживали обычные преждевременные роды, а частота самой ранней формы преждевременных родов для них была на 49% выше нормы.
Помимо преждевременных родов, наличие расстройств аутистического спектра у женщин также на 11% повышало вероятность того, что их дети будут обладать необычно малым весом для их внутриутробного возраста. Существование этих закономерностей, как считают ученые, необходимо учитывать врачам при наблюдениях за беременными и при проработке мер, нацеленных на защиту здоровья будущих матерей и их детей.