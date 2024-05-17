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У соек есть подобие эпизодической памяти

Это показал новый эксперимент ученых.

Источник: Freepik

Сойки обладают подобием эпизодической памяти. Это выяснили исследователи из Великобритании и Сингапура.

Они провели тестирование среди семи птиц (трех самок и четырех самцов). Исследование включало в себя три теста: тренировочный, основной и контрольный.

Во время первого птицам показывали условия испытания. В присутствии сойки экспериментатор клал мучного червя под одну из нескольких пластиковых чашечек. Потом птице предлагалось выбрать и перевернуть за специальную веревку посуду с едой. Испытуемые успешно выполняли задание как минимум в 8 из 10 случаев.

Основной тест оценивал непосредственно «случайную» составляющую эпизодической памяти. На этот раз на чашечках были карточки с цветами или фигурами. Экспериментатор также в присутствии сойки закладывал под одну из них пять мучных червей. После этого птицу удаляли из комнаты. Ученые перемещали чашечки в другое место, меняя их порядок псевдослучайным образом (посуда с едой никогда не оказывалась на том же месте). Через 10 минут сойку запускали обратно и давали ей выбрать чашечку. Почти все птицы (кроме одной, которая ничего не выбрала за 15 минут и была исключена из этого эксперимента) находили посуду с едой с вероятностью, значимо выше случайной.

Контрольный тест определял, какой информации сойки отдают предпочтение — визуальной или пространственной. В этом эксперименте на чашечках тоже были отличительные знаки, но в этот раз птицу не удаляли из помещения, а тары меняли местами за визуальной преградой. Здесь сойки чаще всего выбирали чашечку, которая заменила ту, где была еда (то есть передвинутую чашечку с опознавательным символом они не замечали).

По результатам третьего теста ученые сделали вывод, что птицы не считают визуальную информацию релевантной к уже знакомому тесту и руководствуются только позициями чашечек (как в первом тесте). То, что испытуемые успешно находили чашечку с едой по визуальным признакам в основном тесте, говорит о запоминании этой «нерелевантной» информации и способности птицы ее вспомнить и использовать в рамках нового задания.

Таким образом, по мнению ученых, можно сделать вывод о наличии у соек подобия эпизодической памяти. При этом эксперты подчеркивают, что здесь идет речь о поведенческом комплексе создания запасов еды. В связи с этим необходимо продолжать исследования, чтобы выяснить, ограничиваются ли способности к эпизодической памяти у этих птиц запасающим поведением или распространяются также на другие области.

Напомним, на днях в нижегородском зоопарке родились птенцы японских журавлей.

Айгуль Сабитова