У соек есть подобие эпизодической памяти

Основной тест оценивал непосредственно «случайную» составляющую эпизодической памяти. На этот раз на чашечках были карточки с цветами или фигурами. Экспериментатор также в присутствии сойки закладывал под одну из них пять мучных червей. После этого птицу удаляли из комнаты. Ученые перемещали чашечки в другое место, меняя их порядок псевдослучайным образом (посуда с едой никогда не оказывалась на том же месте). Через 10 минут сойку запускали обратно и давали ей выбрать чашечку. Почти все птицы (кроме одной, которая ничего не выбрала за 15 минут и была исключена из этого эксперимента) находили посуду с едой с вероятностью, значимо выше случайной.