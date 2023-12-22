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20:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Science Advances: слепые пещерные пауки оказались чувствительными к свету

Ученые Университета Хубэй в Китае и Университета Исландии обнаружили, что слепые пауки, которые живут глубоко в пещерах, способны чувствовать свет и реагировать на него. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

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Источник: Jie Liu's team at Hubei University, Wuhan, China

Предыдущие исследования показали, что пещерные виды животных со временем теряют зрение или даже глаза, поскольку эволюция отдает предпочтение другим характеристикам для выживания в таких экстремальных условиях. Также показано, что, несмотря на потерю глаз, некоторые пещерные организмы все еще способны чувствовать свет и избегают его.

Исследовательская группа собрала по 10 экземпляров полностью слепых пауков рода Leptonetela и тех, кто имеет глаза. Каждую особь поместили в контейнеры, разделенные на светлую и темную половины. Оказалось, что все пауки избегали светлую сторону независимо от того, обладали они глазами или нет. Также были выявлены гены, играющие роль в реакции на свет.

Причина, по которой пауки сохраняют способность чувствовать свет, заключается в том, что им нужно избегать сухого воздуха вблизи входа в пещеру. Тестирование показало, что полностью слепые пауки не смогут выжить в такой сухой среде.

Известно, что некоторые виды пауков рода Leptonetela живут около входа в пещеру и имеют шесть глаз вместо восьми. Два утерянных глаза используются не пещерными пауками этого рода для поиска добычи. Другие виды, что живут глубже в пещерах, утратили способность видеть или вообще лишились глаз.

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