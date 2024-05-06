У россиян началась трехдневная рабочая неделя

До этого сообщалось, что каждый пятый житель России выразил желание сократить майские выходные. Более четверти из них, в основном мужчины, опасаются возможных рисков для здоровья во время празднования. 18 процентов опрошенных хотели бы увеличить продолжительность отдыха, в то время как 21 процент считают, что его можно было бы уменьшить.