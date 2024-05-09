У раковых клеток нашли новое отличие от здоровых

В природе водород существует в двух основных формах (изотопах). Атомы водорода, называемые дейтерием, немного тяжелее более распространенного водорода. Анализ соотношения дейтерия к обычному водороду (1:6420 на Земле в настоящее время) позволяет геологам определить, какой был климат на планете сотни тысяч лет назад.