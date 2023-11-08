У псковской выдры Бухли появился иногородний жених

Сотрудники подворья рассказали, что с ними связались представители лицензированного парка для животных, который находится в Приморье. Они предлагали выкупить Бухлю или обменять ее на другого зверька, поскольку во Владивостоке проживает одинокий самец. Работники «Птичьего дворика» были вынуждены отказаться, поскольку недавно Бухля покинула стены зоопарка.

Известно, что жизнь выдры в «Птичьем дворике» началась с того, что неравнодушные псковичи нашли ее детенышем возле реки. Тогда Бухлю приютили на подворье и выкормили молоком.