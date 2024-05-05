У пробиотиков нашли опасный для жизни побочный эффект

С сентября 2011 года по февраль 2023 года в университетской больнице Осаки было зарегистрировано 6576 случаев бактериемии. В пяти случаях в кровоток пациентов попала бактерия Clostridium Butyricum, пищевые добавки с которой популярны в Японии. Последовательность ДНК микробов из биоматериала пациентов совпала с таковой у бактерий из пробиотиков.