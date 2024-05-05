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У пробиотиков нашли опасный для жизни побочный эффект

Прием пробиотиков (препаратов с полезными микробами) может привести к попаданию бактерий в кровоток — бактериемии.

Источник: Freepik

Это показало исследование, опубликованное в журнале Emerging Infectious Diseases.

С сентября 2011 года по февраль 2023 года в университетской больнице Осаки было зарегистрировано 6576 случаев бактериемии. В пяти случаях в кровоток пациентов попала бактерия Clostridium Butyricum, пищевые добавки с которой популярны в Японии. Последовательность ДНК микробов из биоматериала пациентов совпала с таковой у бактерий из пробиотиков.

Выжили четверо из пяти пациентов. Это подтверждает, что прием пробиотиков в редких случаях может привести к тяжелым побочным эффектами.

Ученые рекомендовали избегать бесцельного и ненужного назначения пробиотиков, особенно в случае госпитализированных пациентов, принимающих лекарства для подавления иммунитета.

До этого ученые выяснили, что добавки с компонентом клетчатки инулином могут усилить воспаление в кишечнике и привести к его повреждению.