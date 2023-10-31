У мужа неприятности. Психолог объяснила, как поддержать своего мужчину

«…И в горе, и в радости, пока смерть не разлучит нас». Легко соглашаться на все, когда ты молод, влюблен, счастлив и не догадываешься, на что подписываешься. Другое дело, когда на энном году совместной жизни муж приходит и говорит: «Меня уволили». Или еще хуже: «Я напился, и меня уволили». Если его зарплата была единственной материальной опорой, может оказаться, что не так легко подойти к мужу, обнять его и сказать: «Не переживай. Все будет хорошо. Мы справимся». Вместо этого хочется взять сковородку или обругать его последними словами.

Aif.ru побеседовал с гештальт-терапевтом Ольгой Мошенской о том, как женщине поддерживать своего мужчину в трудные периоды его жизни.

Функциональная любовь

Отношения бывают разные. Иногда люди думают, что любовь — это когда мужчина дарит цветы по понедельникам, выносит мусор, зарабатывает деньги, а жена ему за это готовит завтраки, обеды и ужины, убирает дом и рожает детей. Мужчина и женщина выбирают жесткие роли, устанавливают негласные правила, в рамках которых они выполняют определенные функции. Если один из двух перестал зарабатывать деньги, то второй либо уходит и учится самостоятельно зарабатывать, либо находит замену, того, кто хорошо справляется с поставленной задачей. Это похоже на взаимодействие с бытовыми предметами, например со стиральной машинкой: пока она работает — все хорошо. Если она сломалась, то ее пытаются отремонтировать по приемлемой цене либо заменяют на новую.

В функциональной модели построения семьи любая трудность становится большим препятствием для дальнейшего существования пары. Пока «все идет по плану» — все довольны, как только где-то происходит сбой — можно услышать фразу: «Это твоя проблема. Разберись с этим сам». Дальше нарастает злость и раздражение: «Что значит не получается? Ты был красивым, умным, успешным, а теперь ты не такой, каким я тебя выбирала!» Когда любовь имеет функциональную основу, человек придумывает себе картинку и навешивает ее на другого, а затем разочаровывается, как только появляется живой человек, у которого тоже могут быть проблемы. В такие моменты появляется желание либо починить партнера, либо заменить его на более идеального.

Что необходимо, чтобы захотеть поддержать мужа?

В благополучных семьях люди поддерживают друг друга в любых ситуациях. Это желание появляется тогда, когда мужчина и женщина создали теплые личные отношения. Если перевести эти слова на понятный язык, то люди не только разделили между собой бытовые обязательства, но также у них есть общие шутки и мечты, разговоры про личные переживания и страхи, объятия и поцелуи. Семья создается из двух живых людей, которые сопереживают друг другу и считают себя единой командой.

Близкие отношения в паре не гарантируют того, что в критический момент женщина расплывется в улыбке и бросится любимому на шею. Скорее всего, у нее возникнет широкий спектр ощущений: шок, злость, страх за себя, за мужа, за семью в целом, за будущее, бессилие, удивление, боль. В зависимости от их интенсивности и автоматического паттерна поведения в стрессовой ситуации, женская реакция может быть разной, в том числе и выяснение отношений. Единственным отличием в этом разборе полетов будет форма вопросов и претензий: «Что мы теперь будем делать? Как нам жить?» В таких семьях, с одной стороны, нет попытки сделать одного козлом отпущения, с другой — мужчина или женщина не уходят в глухую самоизоляцию в попытках взять все только на себя. У них в головах живет идея: «Мы решили быть вместе, твоя проблема и моя тоже». Супруги садятся за стол переговоров и решают поставленную перед парой задачу.

Жена — боевая подруга

Нельзя сравнить и оценить, кто переживает сильнее: муж, у которого неприятности, или его жена, но можно предположить, что тому, кто находится в эпицентре событий, гораздо сложнее, чем тому, кого это касается косвенно. Исходя из этого следует вывод, что женщина может стать временной моральной опорой и поддержкой для мужа, а не дополнительной обузой, которая ляжет поверх всех проблем, свесит лапки и будет страдать от того, что спокойная жизнь закончилась. Для этого женщине важно позаботиться о своих чувствах. Она плачет, боится, но идет и делает. Первое, что необходимо сделать, — распознать свои чувства, понять, что именно подняла эта ситуация внутри нее. Если это злость, то с ней можно сходить в спортзал, чтобы сбросить напряжение. Тем не менее важно помнить о том, что злость — это вторичное чувство. Она возникает тогда, когда человек накопил много страданий, боли, трудно переносимых чувств и переживаний, таких как обида, одиночество, страх, бессилие, беспомощность, ощущение несправедливости или безнадежности. Чтобы не сваливать все в одну кучу и не задавить мужа поднимающимися эмоциями, стоит воспользоваться помощью и поддержкой психолога.

У поддержки есть границы

Наш ресурс ограничен. Тому, кто поддерживает «пострадавшего», тоже нужны подпитка и взаимность. Очень важно, чтобы, опираясь на помощь жены, мужчина сделал выводы, поднялся и начал потихонечку что-то делать, учитывая свои проблемы. Задача мужа откликаться на поддержку жены, а не сливать и ее ресурс в пропасть. Если же он лежит на диване, пьет в пивной, играет в игры, то продолжительная помощь со стороны женщины скорее заведет пару в созависимые отношения, где он — мученик, а она его спаситель. В таком случае женщине необходимо отойти в сторону и перестать помогать мужу. Не стоит забывать, что у всех людей бывают неприятности и все так или иначе через них проходят, если не складывают лапки при первой неудаче, и учиться опираться на поддержку и идти вперед, как бы трудно это ни было. Когда нас поддерживают близкие — это очень хорошо, но самая главная помощь должна идти изнутри, когда человек поддерживает и опирается на самого себя.

Всегда ли необходимо поддерживать мужа?