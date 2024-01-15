У любителей фитнеса обнаружили склонность к пьянству

С помощью теста на беговой дорожке сравнивались здоровые люди с разным уровнем потребления алкоголя. Всего в исследовании приняли участие более 38 тысяч человек.

В ходе эксперимента было обнаружено, что более высокий уровень физической подготовки в значительной степени связан с более высоким потреблением алкоголя среди большой группы взрослых пациентов. Показатели оказались одинаковы как для мужчин, так и для женщин.