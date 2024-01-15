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15 января, источник: Lenta.Ru

У любителей фитнеса обнаружили склонность к пьянству

Американские ученые обнаружили у любителей фитнеса склонность к пьянству. Результаты исследования доступны на сайте PubMed.

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Источник: Freepik

С помощью теста на беговой дорожке сравнивались здоровые люди с разным уровнем потребления алкоголя. Всего в исследовании приняли участие более 38 тысяч человек.

В ходе эксперимента было обнаружено, что более высокий уровень физической подготовки в значительной степени связан с более высоким потреблением алкоголя среди большой группы взрослых пациентов. Показатели оказались одинаковы как для мужчин, так и для женщин.

Ранее судья Московского марафона и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Виктор Саветников развенчал миф о пользе пива после пробежки. Он призвал не увлекаться спиртными напитками, приведя в пример профессиональных атлетов, которые стараются соблюдать жесткий режим.

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