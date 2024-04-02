У кого есть приоритет при зачислении в первый класс?

1 апреля стартовал первый этап подачи заявлений на зачисление детей в первый класс общеобразовательных школ. Как разъяснило Минпросвещения, этап с 1 апреля по 30 июня предназначен для детей, которые живут рядом со школой, а также для тех, кто имеет внеочередное, преимущественное и первоочередное право на зачисление. Все, кто желает отправить ребенка в школу не «по прописке», должны ждать 6 июля — начнется этап подачи заявлений на оставшиеся места.
Что такое внеочередное право на зачисление в школу?
В соответствии с п. 9 Приказа Минпросвещения от 02.09.2020 № 458, дети судей, прокуроров и сотрудников следственного комитета могут попасть в школу вне очереди. Однако это касается только общеобразовательных учреждений, где есть интернат (предполагается круглосуточное пребывание обучающихся).
В остальные школы, не имеющие интерната, вне очереди могут попасть дети военнослужащих, добровольцев и служащих Росгвардии, погибших во время СВО или по возвращении из-за травм и увечий, полученных во время службы.
Что такое первоочередное право на зачисление в школу?
В п. 9.1 ранее указанного Приказа, после внеочередников в школы по месту жительства могут быть зачислены:
- дети военнослужащих и добровольцев.
- дети сотрудников полиции (действующих, погибших в связи с выполнением служебных обязанностей или вследствие заболевания, полученного во время службы, уволенных по состоянию здоровья) и дети, находящиеся (находившиеся) на его иждивении.
- дети сотрудников ФСИН, ФССП, противопожарной службы и таможенной службы (действующих, погибших в связи с выполнением служебных обязанностей или вследствие заболевания, полученного во время службы, уволенных по состоянию здоровья) и дети, находящиеся (находившиеся) на его иждивении.
Что такое преимущественное право на зачисление в школу?
В соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации и ч. 3.1. ст. 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», дети, в том числе усыновленные или взятые под опеку или на попечительство, имеют право на приоритетное зачисление в школу, где уже учатся их братья и сестры. Новое законодательство, действующее с 2022 года, распространяет право на приоритетный прием на обучение на всех детей, проживающих в одной семье, вне зависимости от их родственных связей. Кроме того, помимо образовательных программ дошкольного и начального образования, это право распространяется на все основные общеобразовательные программы: дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование.
Льгота на зачисление действует в любой школе?
Нет, при зачислении в первый класс дети имеют приоритетное право на место в школе именно по месту жительства.