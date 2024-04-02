У кого есть приоритет при зачислении в первый класс?

В соответствии с абз. 2 ч. 2 ст. 57 Семейного кодекса Российской Федерации и ч. 3.1. ст. 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», дети, в том числе усыновленные или взятые под опеку или на попечительство, имеют право на приоритетное зачисление в школу, где уже учатся их братья и сестры. Новое законодательство, действующее с 2022 года, распространяет право на приоритетный прием на обучение на всех детей, проживающих в одной семье, вне зависимости от их родственных связей. Кроме того, помимо образовательных программ дошкольного и начального образования, это право распространяется на все основные общеобразовательные программы: дошкольное, начальное, основное и среднее общее образование.