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У картошки пар не лёгкий. Так ли полезны ингаляции при ОРВИ?

Ингаляции — важная часть лечения простуды. Но не любые из них — благо.

Источник: Freepik

Наш эксперт — врач-оториноларинголог, профессор кафедры оториноларингологии, кафедры микробиологии и вирусологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Мин­здрава РФ, доктор медицин­ских наук Александр Гуров.

Ингаляции — важная часть лечения простуды. Но не любые из них — благо. Так, при больном горле помогают только тёплые щелочные ингаляции, а горячий пар (например, если дышать над варёной картошкой) обжигает и распаривает неж­ную слизистую, провоцируя отёк. Из-за отёка запускается воспаление, которое может перейти в более тяжёлое состояние. При инфекциях верхних дыхательных путей вообще не стоит прибегать к каким бы то ни было тепловым процедурам, особенно когда речь идёт о полостях, заполненных гноем. К ним относятся среднее ухо, где может развиться острый средний отит, и носовые пазухи, которые нередко поражает синусит. Туда категорически нель­зя прикладывать ни горячих яиц, ни нагретых мешочков с солью или песком. И прогревание сине-зелёными лампами не поможет воспалению рассосаться, а лишь навредит.

Гораздо надёжнее ультразвуковые небулайзеры. Единственный их недостаток в том, что в них можно использовать не все лекарственные формы, так как при воздействии ультразвука структура химического вещества часто меняется. Но если у детей или взрослых есть хронические заболевания дыхательных путей, ингаляторы (особенно меш-небулайзеры, которые можно повсюду брать с собой) — хорошее подспорье.