У картошки пар не лёгкий. Так ли полезны ингаляции при ОРВИ?

Ингаляции — важная часть лечения простуды. Но не любые из них — благо. Так, при больном горле помогают только тёплые щелочные ингаляции, а горячий пар (например, если дышать над варёной картошкой) обжигает и распаривает неж­ную слизистую, провоцируя отёк. Из-за отёка запускается воспаление, которое может перейти в более тяжёлое состояние. При инфекциях верхних дыхательных путей вообще не стоит прибегать к каким бы то ни было тепловым процедурам, особенно когда речь идёт о полостях, заполненных гноем. К ним относятся среднее ухо, где может развиться острый средний отит, и носовые пазухи, которые нередко поражает синусит. Туда категорически нель­зя прикладывать ни горячих яиц, ни нагретых мешочков с солью или песком. И прогревание сине-зелёными лампами не поможет воспалению рассосаться, а лишь навредит.