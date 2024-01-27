У историка появились серьезные сомнения насчет семи чудес света: их меньше

Традиционно принято считать, что в античном мире существовали семь чудес света. Но историк Беттани Хьюз считает, что их в реальности могло быть меньше.

В научно-фантастическом рассказе греческого писателя Лукиана Самосатского, написанном во 2 веке нашей эры, герой отправляется на Луну. Посмотрев вниз, он может узнать Землю только тогда, когда увидит два из семи чудес света — Колосса Родосского и Фаросский маяк.

Как пишет Daily Mail, несмотря на то, что только одно чудо — Великая пирамида в Гизе — сохранилось более или менее нетронутым, древние чудеса света все еще что-то значат сегодня. В своей книге историк и режиссер телевизионных документальных фильмов Беттани Хьюз исследует очарование, которое продолжают сохранять для нас эти «блестящие приключения разума».

На протяжении веков существовали различные, слегка отличающиеся друг от друга списки чудес света, но книга Хьюз сосредоточена на том, что можно было бы назвать каноническими семью, наиболее часто упоминаемыми. Первым и самым древним чудом считается Великая пирамида, построенная как усыпальница египетского фараона Хуфу в 26 веке до нашей эры. Тем, кто работал над ней, приходилось поднимать по одному известняковому блоку каждые две-три минуты, десять часов в день, в течение как минимум 24 лет.

И насколько великолепными, размышляет Беттани Хьюз, были бы сокровища, погребенные вместе с Хуфу. Все они давно исчезли, растащенные грабителями гробниц, но они, должно быть, намного превосходили то, что было найдено в погребальной камере Тутанхамона, относительно незначительного фараона.

Второго из Чудес, возможно, даже не существовало. Висячие сады Вавилона сохраняют свою славу и сегодня, но существует очень мало свидетельств того, что они были реальными. Ни Ксенофонт, ни Геродот, два древнегреческих историка, которые почти наверняка посещали Вавилон, не упоминают о них, отмечает Хьюз. Некоторые ученые теперь утверждают, что если висячие сады действительно существовали, то находились не в Вавилоне, а в Ниневии, столице Ассирийской империи.

Нет никаких сомнений в реальности других чудес. «Солнце никогда не освещало ничего, что могло бы сравниться с этим», — написал один посетитель храма Артемиды в Эфесе. По слухам, это самое большое здание в древнем мире, в два раза превышающее Парфенон, оно несколько раз разрушалось и перестраивалось заново.

Одним из его покровителей был Крез, человек настолько богатый, что его имя до сих пор является синонимом сказочного богатства.

Это сооружение оставалось достопримечательностью для туристов почти тысячелетие. Древние посетители могли приобрести мини-храмы Артемиды, точно так же, как сегодня в Лондоне можно приобрести мини-Биг-Бен.

Размер имел значение для древних, отмечает Беттани Хьюз. Статуя Зевса в Олимпии, единственное чудо природы на материковой части Греции, была размером с трехэтажный дом.

Сообщается, что ее создатель Фидий попросил одобрения царя богов, когда она была закончена. Зевс ниспослал молнию. (Как бы он отреагировал по-другому, если бы не одобрил, неясно.).

Гробница Мавсола, правителя Карии на территории современной юго-западной Турции, была настолько впечатляющей, что заслуживала упоминания как чудо. Она была вновь открыта и разграблена через несколько лет после смерти этого человека в 353 году до н.э., но его имя продолжает жить. Мы по-прежнему называем грандиозное произведение погребальной архитектуры «мавзолеем».

Еще одно чудо, Колосс Родосский, стало, по словам Хьюза, «легендарным в течение нескольких недель после его завершения».

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456259085&hd=2&autoplay=1&partner_ext=525" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.