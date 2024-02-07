У Coca-Cola впервые за несколько лет появится новый вкус

«Потребители ищут более смелые вкусы и более сложные вкусовые профили. Это тенденция, которую мы начали замечать не только в еде, но и в напитках, и мы подумали, что для нас это уникальное пространство, в котором можно поиграть», — сказала в интервью CNN вице-президент Coca-Cola по маркетингу в Северной Америке Сью Линн Ча.