У целителя руки загребущие: что на самом деле предлагают народные знахари

— Сейчас в России не существует такого понятия, как «целитель», оно не утверждено на законодательном уровне. Однако в советское время целителями были люди с опытом, накопленным при помощи наблюдательности. Кстати, раньше даже врачи обращались к таким знахарям, но не за лечением, а чтобы расширить свой кругозор.