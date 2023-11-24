У берегов Гватемалы нашли подводную гору высотой в 1,6 км

Источник: Schmidt Ocean Institute

Ученые исследовательского судна «Фалькор» Института океана Шмидта, составлявшие карту морского дна у берегов Гватемалы, обнаружили ранее неизвестный потухший вулкан. Он оказался в два раза выше небоскреба Бурдж-Халифа, пишет Live Science.

Высота образования — 1600 метров, а расположено оно на глубине 2400 метров ниже уровня моря. Общая площадь горы оценивается в 14 квадратных километров.

Она находится в международных водах Тихого океана, в 156 километрах от вод Гватемалы. Ее удалось найти с помощью многолучевого гидроакустического картирования.

Подводные горы являются важнейшей средой обитания для глубоководных кораллов, губок и множества беспозвоночных. Они прикрепляются к твердым склонам и фильтруют питательные частицы из потоков воды.

Недавно в Тихом океане нашли подводный вулкан в форме кекса. Его высота составляет почти километр.

Олеся Маевская