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У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись про Пензу

У аэропорта в Перми появилась шуточная надпись «Добро пожаловать в Пензу!».

Источник: Соцсети

ПЕРМЬ, 22 мая — РИА Новости. Огромная приветственная шуточная надпись «Добро пожаловать в Пензу!» появилась на площадке перед аэропортом в Перми, она видна пассажирам заходящих на посадку самолетов.

Надпись «Добро пожаловать в Пензу!» художники нанесли на асфальтовое покрытие территории неработающего частного авиамузея, который расположен вблизи пермского аэропорта. Фотография площадки была опубликована одним из участников арт-команды «Красим забор» Львом Губиным в Instagram*.

«Надпись-приветствие для всех прилетающих в Пермь жителей и гостей города. Увидите с самолета, если выберете место слева», — указано в комментарии под снимком. Идею реализовывали 11 человек.

В СМИ и открытых источниках описано множество случаев, когда жители различных регионов России, гастролирующие артисты, политики путали Пермь и Пензу. При этом расстояние между этими городами составляет более 1100 километров. Курьезные ситуации часто возникают из-за фонетического сходства названий городов. Кроме того, оба города находятся в Приволжском федеральном округе.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.