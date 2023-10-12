Тыква, свекла и много ягод. Какие продукты полезны для печени
Рассказываем, какие продукты «любит» наша печень и как питаться, чтобы она была здорова.
Рассказываем, какие продукты «любит» наша печень и как питаться, чтобы она была здорова.
Печень — самый «молчаливый» орган. Она не болит и «скрывает» свои проблемы, но при этом именно печень несет колоссальную нагрузку. Она захватывает все питательные вещества из кишечника, фильтрует их, участвует в переработке жиров, важной части синтеза белка, и многих других процессах. В печени накапливаются многие витамины и вещества.
В то же время вокруг работы печени много мифов и домыслов. «Люди все чаще стараются “погнать желчь”, “почистить печень”, чтобы она лучше работала, пьют так называемые “печеночные” препараты, — говорит Виктория Погосян, гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. — Но чаще всего народные рецепты и средства не работают. Печень не нужно чистить!».
К здоровой печени и печени с патологиями требуется разный подход. Для второй очень важна консультация и лечение у грамотного специалиста. Врач назначит лечение и специальную диету, сверяясь с результатами анализов и состоянием своего пациента.
Здоровой же печени не требуется особенных продуктов, суперфудов и сложных процедур «очистки». Впрочем, несложных процедур тоже не требуется.
«Основа здоровья печени — это движение, клетчатка, ограничение в употребление сахара, сладостей и фастфуда, — объясняет Погосян. — Основные продукты, которые ваша печень полюбит — это тыква, свекла и ягоды, такие как малина, вишня, клюква».
Упомянутые выше продукты очень богаты витаминами А, группы В, фосфолипидами и антиоксидантами, которые считаются строительным материалом для клеток печени. «Если очень хочется сладенького, можно съесть не больше 25-ти граммов темного шоколада в сутки, так как он тоже относится к антиоксидантам», — добавляем специалист. Кофе также причисляют к продуктам, которые содержат антиоксиданты, но не стоит употреблять много кофе в день — максимум 400 мл в сутки, то есть две чашки. «Лучше всего заменить кофе на зеленый чай, — предлагает гастроэнтеролог, — в нем тоже содержится кофеин и антиоксиданты, но для зубов этот напиток более безопасен».
Важно понимать, как питаться и поддержать печень, если у вас уже есть проблемы с этим органом. Консультацию врача, прием препаратов, конечно, диета не отменяет, но правильное питание может помочь в лечении. Как отметила Виктория Погосян, чаще всего мы страдаем от трех заболеваний печени: неалкогольной жировой болезни печени, токсических гепатитов и цирроза печени.
«Самая часто выявляемая патология. Суть заключается в избыточном накоплении жировых клеток в ткани печени при отсутствии злоупотребления алкоголем, — поясняет специалист. — Болезнь часто встречается у пациентов с диабетом, высоким холестерином, избыточной массой тела, метаболическими нарушениями. Хотя, в некоторых случаях встречается и как самостоятельное заболевание».
Основа лечения здесь — изменение образа жизни и пищевых привычек: переход на низкокалорийное питание, ежедневная физическая активность. Желательно исключить мучное, торты, шоколад, сладкие газированные напитки, фаст-фуд и так далее. Таким пациентам идеально подходит средиземноморский тип питания, где тарелку наполняют разнообразными овощами, рыбой, птицей, нежирными сортами мяса.
В организм поступают вещества, которые вызывают токсическую реакцию печени. «Это могут быть алкоголь, БАДы в большом количестве или сомнительного качества, возможны также реакции на ряд препаратов», — уточняет Погосян. В этом случае особенно важно обратиться к лечащему врачу, установить степень поражения клеток печени.
Питание также важно согласовать с лечащим врачом, потому что оно зависит от степени поражения печеночных клеток: при минимальных изменениях рацион не требует корректировки, нужен лишь отказ от «токсичных» продуктов. К ним относят алкоголь, чрезмерное количество копченостей, жирного, жаренного, фаст-фуда, майонезных соусов.
«Стоит отметить, что это уже финальная точка, когда ткань печени многократно подвергалась активному воспалению и ее клетки умирали, замещаясь на фиброзную (рубцовую) ткань, — говорит гастроэнтеролог. — Не заметить такие изменения не может ни сам пациент, ни врач. Но часто симптомы игнорируются до последнего и человек приходит к специалисту уже в крайне запущенном состоянии. В питании больных циррозом уже ограничивают не только токсичные вещества, но и минимизируют прием белка — мяса, молочных белков, грибов, бобовых и так далее, а также соли».