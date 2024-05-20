Творог в космосе — валюта. Сергей Прокопьев рассказал о буднях космонавтов

15 декабря 2022 года мы с моим коллегой Дмитрием Петелиным должны были выходить в открытый космос. Уже надели скафандры, закрыли люки, сбросили давление в шлюзовой камере, как нам приходит сигнал, что на станции авария. Посмотрели в иллюминатор — а там настоящий дождь: вокруг станции летают капли жидкости, красиво подсвечиваясь на солнце. Но откуда дождь в вакууме? Оказалось, что из приборного отсека корабля, как кровь из артерии, выплескивается жидкость. Прямо скажем, эпичная картина. Корабль перестал сбрасывать тепло, которое образовывалось в процессе работы оборудования и нагрева на солнечной стороне, что было очень опасно. К слову, такую ситуацию мы отрабатывали на Земле — смотрели, как будет себя вести именно данный корабль, если нет охлаждения, а экипаж 4 часа находится внутри при закрытых люках. Тогда выяснилось, что температура вырастет, хотя и не до таких критических значений, которые могут вызвать гибель людей и отказ оборудования. Но вероятность такая была.