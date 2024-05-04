«Твои проблемы — не проблемы»: Меньшова призналась, что не умеет сопереживать

Она приняла участие в YouTube-шоу «Чужие письма», правила которого гласят, что гости обсуждают личные истории зрителей вместе с психологом, а в конце делятся собственными переживаниями. Так, телеведущая призналась, что ей трудно проявлять сочувствие. По ее словам, вместе ободряющего похлопывания по спине ей хочется немедленно начать искать решение проблемы.
— Мне подруга рассказывает о какой-то ситуации, а я сразу начинаю раскладывать ее по полочкам, предлагать варианты действий. Она говорит: «Просто побудь со мной рядом в этой ситуации. Посочувствуй мне». И вот тут у меня ступор абсолютнейший. Я не умею просто обнять, просто молчать или сказать «бедная ты, бедная», — рассказала знаменитость.
Сама актриса считает такую свою модель поведения скорее отрицательной, поскольку это сказывается даже на детях. При этом, уточнила Меньшова, она старается учиться эмпатии и сочувствию.
54-летняя артистка рассказала, что когда ее 20-летняя дочь Таисия делится с ней своими эмоциями, то она скорее проявляет напор и спрашивает, как помочь, не воспринимая эмоции наследницы, а переходя сразу к «активной фазе».
— Условно говоря, таким образом, я как раз не помогаю ей принимать свои эмоции, осознавать их. В общем, стараюсь меняться. Проблему эту поняла совсем недавно, теперь учусь быть другой во имя своих близких, — отметила она.
Меньшова призналась, что не хочет «оголяться» эмоционально перед собеседниками, поскольку помощь тогда понадобится ей самой.
— Боюсь своих детей перегрузить. Они говорят: «Мне страшно». А я думаю: ну вот, еще я сверху нахлобучу. Мол, ты даже не представляешь, что творится в моей жизни! Все люди говорят только о себе, доченька. Твои проблемы — не проблемы, детка, — заключила артистка.
Меньшова рассказала, в какой строгости знаменитые родители — режиссер Владимир Меньшов и артистка Вера Алентова — воспитывали ее. По воспоминаниям актрисы, в семье никогда не кичились достижениями и статусом.