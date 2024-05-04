«Твои проблемы — не проблемы»: Меньшова призналась, что не умеет сопереживать

— Мне подруга рассказывает о какой-то ситуации, а я сразу начинаю раскладывать ее по полочкам, предлагать варианты действий. Она говорит: «Просто побудь со мной рядом в этой ситуации. Посочувствуй мне». И вот тут у меня ступор абсолютнейший. Я не умею просто обнять, просто молчать или сказать «бедная ты, бедная», — рассказала знаменитость.