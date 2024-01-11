Туры в Северную Корею запустили из Приморья: что входит и сколько стоит

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Как сообщили в правительстве Приморья, тур в Северную Корею рассчитан на пять дней, туристы прибывают в город Пхеньян. Для приморцев подготовлена экскурсия по городу с посещением ключевых достопримечательностей, среди которых Триумфальная арка, Монумент идей чучхе, Монумент основания Трудовой партии Кореи, площадь имени Кир Ир Сена и другие.

Во второй день тура предусмотрен перелет из Пхеньяна на горнолыжный курорт Масикрен. Здесь оборудованы горнолыжные трассы, подъемники, работает прокат оборудования.

Самая высокая точка курорта — 1360 метров, а самый крутой склон — почти 40 градусов.

Гости будут проживать в пятизвездочном отеле «Масикрен», который оборудован всем необходимым для комфортного отдыха граждан.

Первая группа приморцев отправится на отдых 9 февраля. Стоимость тура — 750 долларов. В эту сумму включены туристическая виза, перелет, проживание, завтраки в отеле, транспорт, экскурсии с русскоговорящими гидами. Туристам нужно будет самостоятельно оплачивать обеды и ужины, они обойдутся в 5 — 10 долларов на человека за один раз, ски-пассы, прокат оборудования и личные расходы.