Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
13:07 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Туры в Северную Корею запустили из Приморья: что входит и сколько стоит

ВЛАДИВОСТОК, 10 января, ФедералПресс. В феврале первая туристическая группа из Приморья посетит горнолыжный курорт в Северной Корее. Поездка рассчитана на пять дней и включает в себя посещение исторических объектов.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Как сообщили в правительстве Приморья, тур в Северную Корею рассчитан на пять дней, туристы прибывают в город Пхеньян. Для приморцев подготовлена экскурсия по городу с посещением ключевых достопримечательностей, среди которых Триумфальная арка, Монумент идей чучхе, Монумент основания Трудовой партии Кореи, площадь имени Кир Ир Сена и другие.

Во второй день тура предусмотрен перелет из Пхеньяна на горнолыжный курорт Масикрен. Здесь оборудованы горнолыжные трассы, подъемники, работает прокат оборудования.

Самая высокая точка курорта — 1360 метров, а самый крутой склон — почти 40 градусов.

Гости будут проживать в пятизвездочном отеле «Масикрен», который оборудован всем необходимым для комфортного отдыха граждан.

Первая группа приморцев отправится на отдых 9 февраля. Стоимость тура — 750 долларов. В эту сумму включены туристическая виза, перелет, проживание, завтраки в отеле, транспорт, экскурсии с русскоговорящими гидами. Туристам нужно будет самостоятельно оплачивать обеды и ужины, они обойдутся в 5 — 10 долларов на человека за один раз, ски-пассы, прокат оборудования и личные расходы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Три европейские страны будут бороться с минами в Черном море
Нарышкин рассказал о планах США по созданию «пятой колонны» в РФ
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь