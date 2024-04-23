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Туристы составили рейтинг самого необычного варенья

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Четыре тысячи туристов, опрошенных онлайн-сервисом бронирования на сайте, составили рейтинг самого необычного варенья, сообщает tutu.

Источник: Freepik

Из сосновых шишек

Это лакомство популярно в разных регионах Сибири. Для приготовления джема используют зеленые шишки, собранные, как правило, в мае и июне. К ним добавляют сахар, воду и кедровые орешки.

Из инжира

На юге Дагестана готовят варенье из лимонов и инжира. Плоды режут на небольшие кусочки, смешивают с сахаром и варят на медленном огне. Лакомство получается в меру сладким, лимон дает небольшую кислинку.

Из мяты

Алтайские фермеры делают не только мед, но и необычное варенье — с кедровыми орешками, из шиповника и мятное. Иногда в смесь добавляют молодые веточки сосны, чтобы лакомство приобрело яркий мятно-хвойный аромат. Считается, что такое варенье помогает бороться с простудой.

Из морошки

В Карелии и других регионах Русского Севера делают варенье из морошки, в которое часто даже не добавляют сахар. Эта ягода обладает противовоспалительными свойствами и содержит витамины А и С. Сезон морошки длится с июля по август, собирать ее довольно сложно, поэтому такое варенье очень ценится.

Из крыжовника

Его делают в разных регионах России, особенно популярно это лакомство в Башкортостане. Рецепт простой — нужны только сами плоды и сахар. Причем вкусное варенье получается и из спелого, и из зеленого крыжовника. Есть вариант посложнее — царское варенье, которое делают с добавлением вишневых листьев и ванильного экстракта. Говорят, именно такой десерт как-то преподнесли в подарок Екатерине II.

Из зеленого грецкого ореха

Это традиционное лакомство в южных регионах России: именно там легко можно найти зеленые, незрелые плоды. Классический рецепт включает зеленые грецкие орехи, сахар, воду и специи, например, палочки корицы.

Из одуванчиков

Его делают на Урале. У растения срезают желтые цветки и заливают их кипятком с сахаром. Как правило, перед приготовлением бутоны не моют, чтобы сохранить пыльцу, поэтому собирать одуванчики нужно только в проверенных местах, подальше от автодорог и жилых районов.

Из шелковицы

В Ростовской области и других южных регионах России популярно варенье из белой и черной шелковицы (тутовника). Оно получается густым, а ягоды хорошо сохраняют форму. Рецепт приготовления простой: на килограмм тутовника — полкило сахара и половинку лимона.

Из огурца

Суздаль называют огуречной столицей России. Для приготовления джема овощ режут на небольшие кусочки, добавляют воду и сахар. Для блюда отлично подходят большие перезревшие огурцы. Считается, что такое варенье любил Иван Грозный. А еще в июле в древнем городе по традиции отметят Праздник огурца — с ярмаркой и народными гуляниями.

Из арбузных корок

Астраханские арбузы известны на всю страну. В разгар сезона хозяйки готовят варенье — удаляют зеленую кожу, а белые корки заливают водой, потом смешивают с сахарным сиропом и ставят на огонь. Также в смесь можно добавить гвоздику, лимонный сок, апельсин, лайм или мяту.

Из морского шиповника

Жители Дальнего Востока называют дикий шиповник, который часто растет на побережье, морским. Из него получается отличное варенье: плоды режут на круглые дольки, смешивают с сахаром и доводят до кипения.