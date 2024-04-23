Туристы составили рейтинг самого необычного варенья

В Карелии и других регионах Русского Севера делают варенье из морошки, в которое часто даже не добавляют сахар. Эта ягода обладает противовоспалительными свойствами и содержит витамины А и С. Сезон морошки длится с июля по август, собирать ее довольно сложно, поэтому такое варенье очень ценится.