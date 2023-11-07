Туристам предложили первый в мире кругосветный железнодорожный маршрут

Поездка начнется в канадском Ванкувере, и через Канадские скалистые горы, озеро Луиза и национальный парк Банф локомотив провезет пассажиров по всей Канаде.

Следующая остановка — шотландский Эдинбург, и еще семь дней на поезде по туманному Альбиону, затем переезд в Париж, еще две ночи в «Восточном экспрессе» в Венецию; далее Индия, Стамбул и страны Восточной Европы.

Предпоследний отрезок пути пройдет по африканскому континенту, а финальный этап включает в себя Сингапур и Малайзию.

Планируется, что первые путешественники объедут земной шар на поездах, начав свою поездку 29 августа будущего года, а самую дешевую путевку можно будет приобрести за $120 тысяч. В эту цену входят проживание в отелях, трансфер, несколько авиаперелетов, питание, экскурсии и, собственно, билеты на поезда.