08:38 (мск), источник: Аргументы и факты

Туристам предложили первый в мире кругосветный железнодорожный маршрут

Международная компания Railbooke с лета 2024 года запускает 80-дневное путешествие на поездах.

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Источник: Reuters

Поездка начнется в канадском Ванкувере, и через Канадские скалистые горы, озеро Луиза и национальный парк Банф локомотив провезет пассажиров по всей Канаде.

Следующая остановка — шотландский Эдинбург, и еще семь дней на поезде по туманному Альбиону, затем переезд в Париж, еще две ночи в «Восточном экспрессе» в Венецию; далее Индия, Стамбул и страны Восточной Европы.

Предпоследний отрезок пути пройдет по африканскому континенту, а финальный этап включает в себя Сингапур и Малайзию.

Планируется, что первые путешественники объедут земной шар на поездах, начав свою поездку 29 августа будущего года, а самую дешевую путевку можно будет приобрести за $120 тысяч. В эту цену входят проживание в отелях, трансфер, несколько авиаперелетов, питание, экскурсии и, собственно, билеты на поезда.

Турагенты объясняют появление таких необычных туров увеличением количества путешественников, желающих экстравагантных и захватывающих поездок.

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