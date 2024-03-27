Туристам на заметку. Страны, где накажут за небрежное отношение к деньгам

Неуважительное отношение либо небрежность при обращении с деньгами некоторых стран может стать причиной назначения штрафа либо более сурового наказания, рассказал aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ, автор социального проекта «Финансовая грамотность: просто о сложном» Петр Щербаченко. Одно из таких государств — Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
«В Дубае был арестован известный российский бизнес-коуч за то, что он снял видео, на котором засунул пачку дирхамов между пальцев ног. Дело в том, что в ОАЭ осквернение государственных символов — это уголовно наказуемое деяние. А на банкнотах как раз изображена государственная символика — в частности, герб ОАЭ, важные местные достопримечательности и прочие предметы гордости эмиратцев. Соответственно, если вы будете топтать дирхамы, жечь их, рвать, кидать на землю — это будет квалифицировано как осквернение государственных символов», — пояснил Петр Щербаченко.
При этом, если человек случайно наступил на банкноту на это вряд ли кто-то обратит внимание, уточнил эксперт. Однако совсем другое дело, когда он делает из этого шоу, и тем более снимает видео, выкладывает в сеть. «Например, поджигает купюру и прикуривает от неё сигарету. Тут не важен посыл “смотрите, у меня куча денег, я богат”, — тут важно, что пострадал дирхам с государственной символикой. Интересно, что наказание за содеянное может варьироваться в зависимости от номинала “осквернённых” купюр. В частности, за это может грозить тюремный срок и внушительный штраф», — сказал Щербаченко.
Эксперт назвал еще один случай привлечения к ответственности по «денежной» статье. В мае прошлого года полиция арестовала жителя Дубая, который выложил в соцсети ролик, где он сморкается в банкноту номиналом 500 дирхамов ($ 136). Видео вызвало гнев эмиратцев-пользователей соцсети и они подали заявление в полицию.
Кроме ОАЭ следует быть осторожнее в обращении с местными деньгами в странах Персидского залива. В Саудовской Аравии, Бахрейне и Омане на банкнотах размещён ещё и портрет монарха. Соответственно, «осквернять» местные деньги (вернее, изображённую на них государственную символику и образ правителя) тоже нельзя. Аналогичная ситуация в Таиланде.
«Тайская валюта имеет одну общую особенность. В Таиланде могут посадить в тюрьму, если наступить на деньги, так как на валюте изображен Рама IX — король, который был самым долгоправящим монархом, находясь при должности 70 лет. Он для своих подданных являлся не менее чем божеством, поэтому и валюта с его изображением — неприкосновенная», — рассказал Щербаченко.
Эксперт напомнил, как 57-летний житель Швейцарии на отдыхе решил разрисовать плакаты с изображением короля Таиланда черной краской. Этот поступок тайцами был расценен как вандализм несмотря на то, что они в основном очень терпимы и толерантны к туристам. Этого человека обвинили в оскорблении монархии (статья 112 Уголовного кодекса). За такое преступление предусмотрен тюремный срок от трех до пятнадцати лет. «О короле не стоит шутить даже на русском языке. Деньги же не стоит рвать, наступать на них ногой, кидать или жечь. Король также изображен на монетах», — отметил Петр Щербаченко.
Ранее эксперт Жанна Ивановская раскрыла, какую сумму наличных денег можно перевозить через границу. По ее словам, при вывозе наличных денег на сумму, превышающую 10 тыс. долларов по курсу Центробанка, в день поездки надо деньги задекларировать. Необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и указать источник происхождения наличных денежных средств, а также сведения об их предполагаемом использовании.