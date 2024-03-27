Туристам на заметку. Страны, где накажут за небрежное отношение к деньгам

При этом, если человек случайно наступил на банкноту на это вряд ли кто-то обратит внимание, уточнил эксперт. Однако совсем другое дело, когда он делает из этого шоу, и тем более снимает видео, выкладывает в сеть. «Например, поджигает купюру и прикуривает от неё сигарету. Тут не важен посыл “смотрите, у меня куча денег, я богат”, — тут важно, что пострадал дирхам с государственной символикой. Интересно, что наказание за содеянное может варьироваться в зависимости от номинала “осквернённых” купюр. В частности, за это может грозить тюремный срок и внушительный штраф», — сказал Щербаченко.