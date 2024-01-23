Турист нашел в США алмаз весом 7,46 карата

Источник: Arkansas State Parks

Француз Жюльен Навас нашел коричневый алмаз весом 7,46 карата в государственном парке «Алмазный кратер», штат Арканзас. Об этом сообщает Arkansas State Parks.

Турист прилетел в США, чтобы увидеть запуск ракеты Vulcan Centaur на мысе Канаверал, штат Флорида. После этого он вместе с приятелем решил отправиться во всемирно известный парк Арканзаса «Алмазный кратер». Это одно из немногих мест в мире, где любой желающий может искать драгоценные камни и, обнаружив их, забрать с собой вне зависимости от ценности находки.

«Посетители парка нашли более 35 тыс. алмазов с тех пор, как в 1972 году “Алмазный кратер” стал парком штата Арканзас. Здесь можно встретить алмазы в основном трех цветов: белого, коричневого и желтого. Также встречаются аметист, гранат, яшма, агат, кварц и другие минералы», — отмечают представители парка.

Поскольку Жюльен Навас увлекался поисками золота и аммонитов, то он решил попытать удачу. Энтузиаст арендовал специальное оборудование и отправился на поиски драгоценных камней. Успеху способствовала дождливая погода: дождь смывал верхний слой пыли и грязь, благодаря чему минералы можно было найти прямо на поверхности.

Турист обнаружил сразу несколько камней, среди которых был коричневый алмаз весом 7,46 карата. Навас пришел в восторг, узнав о ценности своей добычи. «Я так счастлив! Все, чего я хочу, — это рассказать невесте о том, что я нашел», — заявил француз.

Навас назвал алмаз в честь своей возлюбленной по имени Карин. Он планирует разделить камень на две части, одну из которых он подарит избраннице, а вторую — дочери.

Незадолго до этого житель США также нашел крупный драгоценный камень во время прогулки в национальном парке «Кратер алмазов». Вес алмаза составил 4,87 карата. Представители парка заявили, что этот камень стал крупнейшим минералом, найденным в этом месте с 2020 года. А рекордсменом считается обнаруженный здесь коричневый алмаз весом 9,07 карата.