Турист на машине вырвал из земли 110-летний столб в Долине смерти

Если ваш автомобиль заглох в грязной луже посреди пустыни, да еще и в месте, которое называется Долиной смерти, вам, вероятно, будет не до трепетного отношения к историческим объектам. По всей видимости, так посчитал и неизвестный водитель, который использовал опоры канатной дороги начала XX века, чтобы выбраться из западни. Но теперь ему предстоит ответить за порчу достопримечательности перед законом.