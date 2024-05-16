Турист на машине вырвал из земли 110-летний столб в Долине смерти

Если ваш автомобиль заглох в грязной луже посреди пустыни, да еще и в месте, которое называется Долиной смерти, вам, вероятно, будет не до трепетного отношения к историческим объектам. По всей видимости, так посчитал и неизвестный водитель, который использовал опоры канатной дороги начала XX века, чтобы выбраться из западни. Но теперь ему предстоит ответить за порчу достопримечательности перед законом.
Что именно произошло на этом участке нацпарка «Долина смерти» в восточной, пустынной части штата Калифорния, достоверно неизвестно. Места здесь безлюдные и вниманием туристов не избалованные, никаких камер видеонаблюдения, разумеется, тоже нет. Поэтому даже дату происшествия называют очень примерно: с 1 по 24 апреля.
Совершая очередной обход территории, рейнджеры увидели вырванный из земли деревянный столб и колею от автомобиля, что позволило установить примерную картину. Скорее всего, некий водитель в неположенном месте съехал с дороги, предназначенной для туристов, и его транспорт забуксовал в грязи. Затем, чтобы выехать, нарушитель привязал свою машину веревкой к опоре старинной канатной дороги. Автомобиль выбрался из лужи, но ферма повалилась на землю.
Чем знаменита канатная дорога Соляной долины
Все бы ничего, но незатейливой деревянной конструкции 113 лет. Это одна из опор канатной дороги, по которой из долины вывозили главное полезное ископаемое — соль. Рабочие трудились здесь при температуре до +50 °С, но еще сложнее добычи была транспортировка ресурса — в этой части долины рельеф не позволял проехать повозкам с лошадьми, поэтому промышленникам пришлось задуматься о канатной дороге.
Грузовую транспортную систему построили с 1911 по 1913 год. На момент работы эта линия отличалась самым крутым уклоном из всех существующих в США, угол наклона от одной опоры к другой достигал 40°. Соль перевозили в ведрах на двух канатах: для полных веревка была толще. Емкости ехали со скоростью около 9 км/ч, а питал всю систему электродвигатель. Максимальная высота линии от дна Соляной долины составляла 2300 метров.
За три десятка лет дорога несколько раз переходила от одной компании к другой, пока последний из добытчиков не обанкротился в 1935-м. Следующие сорок лет массивные деревянные фермы ветшали и рассыхались под суровым калифорнийским солнцем, но в 1974-м власти признали их исторической достопримечательностью.
Совсем недавно опоры «соляной канатки» собрались реставрировать за счет бюджета, но поломка, вероятно, внесет коррективы в эти планы. Можно ли будет включить в расходы восстановление, в нацпарке пока не определились.