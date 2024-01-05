Турецкий самолет развернулся из-за кошки-безбилетницы
Никто не пострадал, но рейс пришлось задержать.
Никто не пострадал, но рейс пришлось задержать.
Турецкое издание Daily Sabah пишет, что рейс TK 1843 авиакомпании Turkish Airlines (THY), следовавший из Стамбула в Афины, был перенесен по необычной причине. Экипажу пришлось снять с рейса «безбилетника».
Во время подготовки к взлету в кабину пилотов зашла кошка. Самолет пришлось развернуть со взлетно-посадочной полосы.
Животное было замечено в салоне пассажирами, но бортпроводники не успели отреагировать: оно пошло напрямую к пилотам. Позже они связались с Центром управления воздушным движением аэропорта Стамбула, чтобы получить разрешение на возвращение самолета в исходное положение.
Выяснилось, что кошку в ручной клади перенес один из пассажиров. Он принес питомца в салон без бронирования, оплаты или подходящего перевозчика.
После высадки кота и его хозяина полет возобновился. Провинившийся пассажир внесен в черный список авиакомпании и, что примечательно, это не первый подобный случай.
Недавно экипаж самолета из Парижа забыл в аэропорту 30 пассажиров. Рейс вылетел без предупреждения.
Олеся Маевская