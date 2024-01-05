Турецкий самолет развернулся из-за кошки-безбилетницы

Турецкое издание Daily Sabah пишет, что рейс TK 1843 авиакомпании Turkish Airlines (THY), следовавший из Стамбула в Афины, был перенесен по необычной причине. Экипажу пришлось снять с рейса «безбилетника».

Во время подготовки к взлету в кабину пилотов зашла кошка. Самолет пришлось развернуть со взлетно-посадочной полосы.

Животное было замечено в салоне пассажирами, но бортпроводники не успели отреагировать: оно пошло напрямую к пилотам. Позже они связались с Центром управления воздушным движением аэропорта Стамбула, чтобы получить разрешение на возвращение самолета в исходное положение.

Выяснилось, что кошку в ручной клади перенес один из пассажиров. Он принес питомца в салон без бронирования, оплаты или подходящего перевозчика.

После высадки кота и его хозяина полет возобновился. Провинившийся пассажир внесен в черный список авиакомпании и, что примечательно, это не первый подобный случай.

Недавно экипаж самолета из Парижа забыл в аэропорту 30 пассажиров. Рейс вылетел без предупреждения.