«Ту-тух или чучух»: россияне ответили, какие звуки они слышат в стуке колес поезда

«Чаще всего респонденты в стуке колес поезда слышат “тыдыщ-тыдыщ” (26%). “Ту-тух, ту-тух” и “тутук-тутук” — по 13%. Чуть меньше, 12%, считают, что поезд едет со звуком “тудуф-тудуф”. А “чучух-чучух” слышится только 7% опрошенных», — говорится в исследовании.

Согласно исследованию, 55% россиян ездят на поезде как минимум раз в год, 16% — не реже раза в год. 24% признались, что последний раз ездили в нем больше трех лет назад. Еще 5% опрошенных ответили, что ни разу не путешествовали на поезде.

По словам 37% респондентов, этот вид транспорта они выбирают, когда отправляются в отпуск. Еще 15% пользуются им для коротких поездок на выходные, 22% — когда едут навестить родственников. 8% опрошенных всегда выбирают поезд, потому что считают этот вид транспорта самым удобным.

7 декабря эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» назвали топ новогодних направлений до 100 тыс. рублей на двоих. Речь идет о датах с 1 по 7 января наступающего года. В списке — три российских города и два на территории ближнего зарубежья. Среди отечественных направлений специалисты выбрали Калининград, Минеральные Воды и Владивосток.