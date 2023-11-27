Трудовые будни. Уволить одиноких родителей станет сложнее

В Госдуме рассматривают сразу две инициативы, защищающие трудовые права россиян. Первым предложено изменить правила, по которым работодатели могут увольнять сотрудников с детьми. Законодатели предлагают ввести запрет на расторжение трудовых отношений с одинокими родителями, чьим детям не исполнилось 16 лет.

В данный момент Трудовой кодекс предполагает гарантии для одиноких родителей или опекунов, у которых на воспитании есть дети до 14 лет, либо дети-инвалиды до 18 лет, пояснила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова. По инициативе работодателя их можно уволить только в исключительных случаях: в связи с ликвидацией организации, при неоднократном неисполнении трудовых обязанностей без уважительной причины, при предоставлении подложных документов при приеме на работу, при совершении аморального поступка работником, исполняющим воспитательные функции и т. д.

«В отношении трудового законодательства закон у нас исполняется достаточно неплохо. Всем понятно, что, если работодатель захочет избавиться от сотрудника, он найдет способ это сделать. Предложение на два года поднять возраст, по которому одинокие родители будут защищены законом, выглядит логично. Потому что обычно с 16 лет работодатели более охотно берут на работу несовершеннолетних, нежели с 14 лет», — прокомментировала она.

Однако же случаи неправомерного увольнения все же случаются, хотя и нечасто, отметила Гусятникова.

«Грубые нарушения закона встречаются нечасто. Вообще, трудовые споры — не самая популярная категория дел. До суда доходят единицы, предпочитая урегулировать спор в досудебном порядке. Чаще всего это происходит по соглашению сторон с выплатой компенсации со стороны работодателя», — добавила она.

Еще одна внесенная в ГД инициатива предлагает увеличить срок для обращения уволенного сотрудника в трудовую инспекцию. Согласно ей, гражданин сможет обратиться за обжалованием действий работодателя в течение двух месяцев, а не одного, как это предусмотрено законом сейчас.

«Предложение направлено на защиту интересов работников. Далеко не все сотрудники знают, что у них есть всего лишь месяц для того, чтобы обратиться в трудовую инспекцию по поводу незаконного увольнения», — пояснила адвокат.