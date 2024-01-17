Трубадур новой эры. Почему новые «Бременские музыканты» — это круто

Российский кинематограф отчитался об установлении нового рекорда — новогодние каникулы 2024 года собрали в кинотеатрах страны 5,8 млрд руб, что на целых 1,3 млрд руб больше, чем результат прошлого года.

Открывайте шире двери, зритель идет!

При этом 95% сборов и 96% зрителей обеспечили российские фильмы. Смотреть российское кино на новогодней неделе пришли 14,2 млн зрителей.

На фоне продолжающихся голливудских санкций, когда главные западные блокбастеры нужно смотреть либо в Казахстане, либо по-пиратски, велик соблазн сказать, что зритель идет на отечественные ленты от безысходности.

Однако, к счастью, можно сказать — это не так. Кажется, в отечественном кино наметилась положительная тенденция.

И главным ее олицетворением на сей раз следует считать не ожидаемый финансовый успех второй части полюбившегося народу «Холопа», а успех «Бременских музыкантов».

Бессмертная классика

То, что эту ленту многие готовы были принять в штыки, удивлять не должно — за последние полтора десятилетия, если не больше, мы видели бесконечную вереницу провальных попыток переснять советскую классику. Потому многие давно уже видят в этом исключительно попытку заработать на популярности предшественников.

Гениальная мультипликационная история, придуманная Юрием Энтиным и Василием Ливановым, с великой музыкой совсем недавно покинувшего нас Геннадия Гладкова — шедевр, покоривший сердца нескольких поколений. А вокал Олега Анофриева, Муслима Магомаева, Эльмиры Жерздевой стал настоящей отечественной классикой.

Не очень понятно было, как вообще можно было удачно к этому подступиться. В 2000 году те же авторы, включая Гладкова, взялись за мультфильм «Новые бременские», но он, мягко говоря, восторгов не вызвал.

В 2001 году Александр Абдулов в качестве режиссера выпустил картину «Бременские музыканты & Co» с целой плеядой звезд — Олегом и Филиппом Янковскими, Михаилом Пуговкиным, Спартаком Мишулиным, Леонидом Ярмольником, Дмитрием Марьяновым, Семеном Фарадой, Александром Збруевым и многими другими… Но и эта попытка не стала событием от слова совсем, и сегодня о ней мало кто помнит.

Другая история

В общем, авторы нового фильма во главе с режиссером Алексеем Нужным взялись за чрезвычайно сложную задачу. На кон был поставлен и весьма солидный, по российским меркам, бюджет — более 1,2 млрд руб.

Не скрою, сам я на фильм шел со скепсисом, надеясь, что действо понравится не столько мне, сколько моим детям.

Но как раз за них почти сразу и стало не по себе, ибо юный Трубадур в первые же минуты истории потерял маму (авторы безжалостно утопили Юлию Пересильд в проруби) и дом.

Такая жесткость настраивала на весьма мрачный лад, однако, как оказалось потом, подобный старт оказался оправданным.

Главный успех создателей «Бременских музыкантов» — они, отдавая дань уважения предшественникам, рассказали другую историю с теми же героями.

Получился крепкий мюзикл, от которого за два часа экранного времени не устаешь. Сергей Бурунов, сыгравший Короля, признавался, что изначально был категорически против, поскольку не понимал, что можно добавить к мультфильму. Но оказалось, что не надо добавлять, надо показать все немного иначе.

Девушка, которая хотела счастья

Сильная сторона новых «Бременских музыкантов» в том, что они не стали играть в «мультяшность». История банды юных воров, которую возглавляет Атаманша, напомнила «Приключения Оливера Твиста» Диккенса, и злодеи здесь в итоге совсем не такие уж и однозначные, как и герои.

Еще один оправдавшийся риск создателей — тандем Трубадура и Принцессы в исполнении Тихона Жизневского и Валентины Ляпиной. Тихону 35 лет, а Валентине 21 год, но на экране какого-то несоответствия не ощущается. Наверное, в том числе и потому, что сам образ Принцессы претерпел коренные изменения — если в мультфильме она наивная девочка, которая влюбилась с первого взгляда, то в кино перед нами бунтарка, доводящая отца до исступления, готовая цинично манипулировать окружающими для достижения своих целей.

Очень спорной в трейлере казалась идея масок зверей на актерах. Но в фильме все это выглядит достаточно органично, и к месту.

Главные хиты «Бременских музыкантов» расставлены по фильму в другом порядке, и к ним добавлены новые песни Макса Фадеева. В итоге все встает на свои места, где-то смешит, где-то трогает за душу и оставляет после себя светлое чувство.

Давайте также и еще лучше

Сравнивать ленту с мультфильмом не стоит и потому, что она получилась абсолютно самодостаточной. Было бы чрезвычайно смелым шагом заявить, что «Бременские музыканты» в своей киноипостаси войдут в «золотой фонд», но свою развлекательную задачу они выполняют в полной мере.