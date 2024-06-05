Трогательное мероприятие: как проходят сенситивные вечеринки

Внутри тебя встречают радушные люди, которые помогают тебе скинуть верхнюю одежду и снять обувь (все убирают в специальный пакет). Там же на входе тепло улыбающаяся девушка вручает тебе бумажную карточку, на которой написано «Укулеле». Это половина пароля. Вторая половина — у другого человека, которого ты не знаешь, но было бы здорово, если бы за время проведения этого мероприятия мы бы друг друга нашли, взялись за руки, посмотрели друг другу в глаза и тем самым установили бы эмоциональный контакт. Все происходящее внутри меньше всего похоже на вечеринку в ее обычном понимании. Хотя вокруг много красивых и нарядных людей. Но в баре нет алкоголя, а вместо привычного меню из электронной музыки и диджея звучит не совсем танцевальная музыка. На импровизированном танцполе под мелодии ориентального типа, словно дервиши, крутятся несколько человек. На сцене с ноутбуком и микрофоном стоит человек в белой майке и под неспешный электронный бит то зачитывает какие-то мантры, то исполняет что-то из фольклора северных народов. Все происходящее очень напоминает чилауты трансовых опен-эйров — несколько мужчин в футболках и худи с символами мантры «Ом» это только подтверждают.