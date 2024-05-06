Трое мужчин из одной семьи в Канаде оказались отцами более 600 детей

В своей анкете Мейер утверждал, что внешне похож на голливудских актеров Брэда Питта и Криса Хемсворта, а также на певца Led Zeppelin Роберта Планта. Суд запретил ему заниматься донорством и потребовал связаться со всеми клиниками, с которыми он сотрудничал, и добиться уничтожения ее образцов. Исключение сделано для биоматериала, забронированного для семей, в которых уже есть дети от опального голландца.