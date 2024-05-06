Трое мужчин из одной семьи в Канаде оказались отцами более 600 детей

Трое мужчин в Квебеке (провинция в Канаде) из одной семьи стали отцами более 600 детей. Свои услуги доноры продвигали в социальных сетях, через так называемую «подпольную сеть донорства спермы», не регулируемую Министерством здравоохранения Канады. Об этом сообщил монреальский телеканал CTV News. Женщины по всей провинции родили детей, прибегнув к использованию их донорского биоматериала.
Известно о случившемся стало благодаря журналистскому расследованию авторов документального фильма Pere 100 enfants на телеканале Noоvo Info. Сначала выяснилось, что двое мужчин из одной семьи продавали свою сперму через интернет, затем обнаружился и третий их родственник. К авторам документального цикла обратились многие женщины, увидев похожие истории после выхода первой серии в эфир.
Авторы продолжили расследование и обнаружили еще одного донора спермы из той же семьи. Документальный фильм под названием Pere 100 enfants был снят журналистами Мари-Кристин Бержерон и Максимом Ландри. Они разговаривали с матерями, которые были в ужасе, узнав, что у их детей есть десятки сводных братьев и сестер. Ситуация осложнена тем, что двое из доноров спермы являются носителями редкого наследственного генетического заболевания, поражающего печень.
В прошлом году стало известно о жителе Нидерландов по имени Джонатан Джейкоб Мейер, который сумел стать отцом 550 раз. Дети Мейера разбросаны по всему миру. Его отцовство началось в 2007 году, когда 42-летний Мейер зарегистрировался в качестве донора спермы в 11 клиниках. На протяжении многих лет мужчина обманывал, уверяя будущих матерей, что у него «всего» около десяти детей. Свою ложь донор поясняет желанием «помочь женщинам».
В своей анкете Мейер утверждал, что внешне похож на голливудских актеров Брэда Питта и Криса Хемсворта, а также на певца Led Zeppelin Роберта Планта. Суд запретил ему заниматься донорством и потребовал связаться со всеми клиниками, с которыми он сотрудничал, и добиться уничтожения ее образцов. Исключение сделано для биоматериала, забронированного для семей, в которых уже есть дети от опального голландца.