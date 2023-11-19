Трихолог рассказала об опасности ношения тесных шапок

Воздействие мороза негативно сказывается на волосяном покрове: ухудшается качество, появляется пористость, ломкость, сухость, сечение, как итог — потеря длины и выпадение. Но аналогичный эффект, по словам врача, может иметь неправильный подбор шапки.

«Частая ошибка — покупка шапки не по размерам, особенно с жестким основанием или бортами. Еще одно заблуждение — использование одного и того же головного убора в разные сезоны и погодные условия. В обоих случаях это может привести к ухудшению состояния волос и кожи головы, а в долгосрочной перспективе — к облысению», — рассказала Мареева.

Трихолог пояснила, что нужно иметь несколько головных уборов, ориентированных на разную температуру.

Плотные шерстяные шапки оптимальны для морозных дней, в остальных случаях лучше надевать головной убор из более легкой ткани. Обладателям длинных волос стоит использовать капюшон — чтобы пряди не повреждались ветром. При выборе шапок необходимо ориентироваться и на тип волос.

«Мелкие гнойнички, прыщики, шелушение, корочки, потливость, усиление салоотделения, зуд, жжение, болезненность — то, к чему может приводить неправильный выбор шапок. Кроме того, плотные головные уборы передавливают стержень, и хрупкие, кудрявые, вьющиеся волосы в этих зонах будут ломаться, что приведет к потере объема и длины», — пояснила трихолог.

Специалист рассказала, что для выбора шапки нужно определить размер головы — при помощи сантиметра измерить ее окружность, отступив 2 см от бровей. На полученную цифру важно ориентироваться при покупке головного убора — иначе высок риск столкнуться с проблемами.

«Особенно часто от них страдают мужчины: при ношении тесных головных уборов с жесткими бортами в области шеи и в затылочной зоне из-за натирания возникают очаги облысения, а также мелкие и средние воспалительные элементы, что иногда может требовать антибактериальной терапии и других методов лечения», — подчеркнула Мареева.

Она также добавила, что долгое ношение плотных головных уборов может приводить к тому, что из-за натяжения волос и длительного давления возникнет микровоспаление вокруг фолликулов.

«Вдобавок плотные шерстяные или синтетические шапки за счет создания “эффекта парника” негативно влияют на состояние кожи головы: возникает излишняя потливость, усиливается салоотделение, формируются корочки, шелушения, воспалительные элементы. В свою очередь, это может приводить к выпадению», — заключила эксперт;

Трихолог также предостерегла от ношения головных уборов в помещении или метро: из-за перегрева состояние кожи головы ухудшится, что скажется на росте волос и их качестве, а в дальнейшем может привести к алопеции.