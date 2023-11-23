Трихолог предупредила об опасности мытья головы гелем для душа и мылом

По ее словам, мытье головы указанными средствами может привести к тому, что пряди станут тусклыми и ломкими из-за отсутствия в них специализированных уходовых активов.

«Гели для душа и жидкое мыло довольно проблематично вымываются из волос. Кроме того, такие средства создают пленку на поверхности волосяного стержня, которая не смывается жесткой водой, из-за чего волосы становятся непослушными, спутываются. Вдобавок, на фоне такого “ухода”, кожа головы будет загрязняться в два раза быстрее, а волосы приобретут жирный блеск, вынуждая прибегать к мытью головы чаще», — добавила Тихонова.

Кроме того, как отметила специалист, использование указанных средств может привести к сухости кожи головы, зуду и перхоти. А зуд, в свою очередь, — к расчесам и присоединению вторичной бактериальной инфекции. По ее словам, то же самое касается и кускового мыла.

Трихолог также отметила, что нельзя и забывать о том, что в городской среде используется жесткая вода, которая итак отрицательно воздействует на кожный покров со сложной структурой волосяных фолликулов. И даже без использования гелей и мыла она способствует избыточной сухости кожного покрова и подщелачиванию.

«Пересушенная поврежденная кожа будет являться не только разрушенным барьером для проникновения патогенной микрофлоры, но и создаст негативное окружение для такого крошечного, но немаловажного органа, как волосяной фолликул. При длительном губительном уходе он может уйти в фазу покоя, что будет причиной преждевременного выпадения волос», — подытожила врач.