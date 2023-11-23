03:12 (мск), источник: Газета.Ру

Трихолог предупредила об опасности мытья головы гелем для душа и мылом

Шампунь является единственным подходящим средством для очищения кожи головы. Использовать же жидкое мыло или гели для душа как альтернативу ему крайне не рекомендуется, поскольку это может нанести серьезный вред волосам и коже головы, рассказала «Газете.Ru» врач-трихолог, врач-дерматолог, врач-косметолог «СМ-Косметология» Анастасия Тихонова.

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Источник: Freepik

По ее словам, мытье головы указанными средствами может привести к тому, что пряди станут тусклыми и ломкими из-за отсутствия в них специализированных уходовых активов.

«Гели для душа и жидкое мыло довольно проблематично вымываются из волос. Кроме того, такие средства создают пленку на поверхности волосяного стержня, которая не смывается жесткой водой, из-за чего волосы становятся непослушными, спутываются. Вдобавок, на фоне такого “ухода”, кожа головы будет загрязняться в два раза быстрее, а волосы приобретут жирный блеск, вынуждая прибегать к мытью головы чаще», — добавила Тихонова.

Кроме того, как отметила специалист, использование указанных средств может привести к сухости кожи головы, зуду и перхоти. А зуд, в свою очередь, — к расчесам и присоединению вторичной бактериальной инфекции. По ее словам, то же самое касается и кускового мыла.

Трихолог также отметила, что нельзя и забывать о том, что в городской среде используется жесткая вода, которая итак отрицательно воздействует на кожный покров со сложной структурой волосяных фолликулов. И даже без использования гелей и мыла она способствует избыточной сухости кожного покрова и подщелачиванию.

«Пересушенная поврежденная кожа будет являться не только разрушенным барьером для проникновения патогенной микрофлоры, но и создаст негативное окружение для такого крошечного, но немаловажного органа, как волосяной фолликул. При длительном губительном уходе он может уйти в фазу покоя, что будет причиной преждевременного выпадения волос», — подытожила врач.

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