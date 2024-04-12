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Три красных флага. Невролог рассказал, какую головную боль нельзя терпеть

Многие привыкли терпеть головную боль или просто принимать обезболивающее. Однако не всегда такая тактика эффективна и безопасна.

Источник: Freepik

Когда при головной боли важно срочно обратиться к врачу, aif.ru рассказал врач-невролог Игорь Мацокин:

Необходимо срочно обратиться к врачу, если головная боль:

  • постоянная — нельзя терпеть головную боль, которая носит постоянный характер, сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением, нарушением сознания, нарушением чувствительности и слабостью;
  • служит причиной пробуждения — опасно, когда вы просыпаетесь от того, что у вас болит голова;
  • не снимается приемом анальгетиков.

А может это инсульт?

Небольшой ишемический инсульт может маскироваться под головную боль. В этом случае сложно определить локализацию болевых ощущений, и такую боль как правило трудно снять лекарствами.

Головная боль при инсульте обычно сопровождается такими симптомами, как мышечная слабость (любое движение дается с трудом), апатия и головокружения, которые не исчезают даже в состоянии покоя, а при движении усиливаются, нередко — скачки артериального давления. Могут возникнуть шум в ушах (иногда это ощущение может быть постоянным) и нарушения памяти. Человеку бывает сложно вспомнить даже недавно полученную информацию. При обширных инсультах немеют руки, ноги, лицо. Могут появиться нарушения координации движений. Эти признаки могут возникать, пропадать, а затем возвращаются с новой силой. При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к неврологу, чтобы назначили обследование и лечение.

Или опухоль?

Головные боли — один из самых распространенных первых признаков опухолей головного мозга (как доброкачественных, так и злокачественных).

Симптомы при опухолях головного мозга разделяются на очаговые и общемозговые.

Общемозговые проявления возникают из-за повышения внутричерепного давления, очаговые — вследствие давления опухоли на прилегающие ткани, а также смещения структур мозга, отека, нарушения кровообращения.

Типичные проявления повышения внутричерепного давления — головные боли, тошнота и рвота, нарушения равновесия, зрения, эпилептические припадки, психические расстройства.

Признаки сдавливания опухолью прилегающих тканей или иные очаговые изменения зависят от локализации очага. Это могут быть нарушения чувствительности и двигательных функций, речи, слуха, вкуса и др.

Однако все эти проявления неспецифичны для онкологии и могут быть следствием других заболеваний. Больше всего должно настораживать сочетание очаговой и общемозговой симптоматики.

В зависимости от локализации опухоли в головном мозге симптоматика может отличаться. Например, если очаг находится в височной области, первыми признаками болезни могут стать проблемы с речью, слухом, обонянием и вкусом. Если процесс затрагивает мозжечок, у человека нарушается координация движений, возникает шаткость походки, тошнота и даже рвота. Одинаковые очаговые симптомы может вызывать как доброкачественная опухоль головного мозга, так и злокачественная.

Многие опухоли головного мозга проявляются утренними головными болями.