Три красных флага. Невролог рассказал, какую головную боль нельзя терпеть

Когда при головной боли важно срочно обратиться к врачу, aif.ru рассказал врач-невролог Игорь Мацокин:
Необходимо срочно обратиться к врачу, если головная боль:
- постоянная — нельзя терпеть головную боль, которая носит постоянный характер, сопровождается тошнотой, рвотой, головокружением, нарушением сознания, нарушением чувствительности и слабостью;
- служит причиной пробуждения — опасно, когда вы просыпаетесь от того, что у вас болит голова;
- не снимается приемом анальгетиков.
А может это инсульт?
Небольшой ишемический инсульт может маскироваться под головную боль. В этом случае сложно определить локализацию болевых ощущений, и такую боль как правило трудно снять лекарствами.
Головная боль при инсульте обычно сопровождается такими симптомами, как мышечная слабость (любое движение дается с трудом), апатия и головокружения, которые не исчезают даже в состоянии покоя, а при движении усиливаются, нередко — скачки артериального давления. Могут возникнуть шум в ушах (иногда это ощущение может быть постоянным) и нарушения памяти. Человеку бывает сложно вспомнить даже недавно полученную информацию. При обширных инсультах немеют руки, ноги, лицо. Могут появиться нарушения координации движений. Эти признаки могут возникать, пропадать, а затем возвращаются с новой силой. При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к неврологу, чтобы назначили обследование и лечение.
Или опухоль?
Головные боли — один из самых распространенных первых признаков опухолей головного мозга (как доброкачественных, так и злокачественных).
Симптомы при опухолях головного мозга разделяются на очаговые и общемозговые.
Общемозговые проявления возникают из-за повышения внутричерепного давления, очаговые — вследствие давления опухоли на прилегающие ткани, а также смещения структур мозга, отека, нарушения кровообращения.
Типичные проявления повышения внутричерепного давления — головные боли, тошнота и рвота, нарушения равновесия, зрения, эпилептические припадки, психические расстройства.
Признаки сдавливания опухолью прилегающих тканей или иные очаговые изменения зависят от локализации очага. Это могут быть нарушения чувствительности и двигательных функций, речи, слуха, вкуса и др.
Однако все эти проявления неспецифичны для онкологии и могут быть следствием других заболеваний. Больше всего должно настораживать сочетание очаговой и общемозговой симптоматики.
В зависимости от локализации опухоли в головном мозге симптоматика может отличаться. Например, если очаг находится в височной области, первыми признаками болезни могут стать проблемы с речью, слухом, обонянием и вкусом. Если процесс затрагивает мозжечок, у человека нарушается координация движений, возникает шаткость походки, тошнота и даже рвота. Одинаковые очаговые симптомы может вызывать как доброкачественная опухоль головного мозга, так и злокачественная.
Многие опухоли головного мозга проявляются утренними головными болями.