Три красных флага. Невролог рассказал, какую головную боль нельзя терпеть

Головная боль при инсульте обычно сопровождается такими симптомами, как мышечная слабость (любое движение дается с трудом), апатия и головокружения, которые не исчезают даже в состоянии покоя, а при движении усиливаются, нередко — скачки артериального давления. Могут возникнуть шум в ушах (иногда это ощущение может быть постоянным) и нарушения памяти. Человеку бывает сложно вспомнить даже недавно полученную информацию. При обширных инсультах немеют руки, ноги, лицо. Могут появиться нарушения координации движений. Эти признаки могут возникать, пропадать, а затем возвращаются с новой силой. При появлении этих симптомов необходимо срочно обратиться к неврологу, чтобы назначили обследование и лечение.