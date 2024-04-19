Треть Китая находится под угрозой затопления

Ученые из Университета восточной Англии и Технологического института Вирджинии провели анализ данных спутниковых наблюдений и выяснили, что земля в 82 городах Китая опускается на десять и более миллиметров в год. Исследование опубликовано в журнале Science.
В 82 изученных городах проживает почти 700 миллионов человек. По оценкам специалистов, к 2120 году пострадает около трети городского населения страны. Так, в зоне поражения находится Пекин, однако под большей угрозой находятся прибрежные населенные пункты, такие как Тяньцзинь, так как подъем уровня моря усиливает опускание суши.
Шанхай, являющийся крупнейшим городом в Китае, за последние 100 лет опустился на 3 метра. Этот показатель продолжает расти. Оседание в купе с повышением уровня воды приведет к тому, что городская территория страны, находящаяся ниже уровня моря, утроится в размерах, из-за чего пострадают 55−128 миллионов жителей. «Проседание ставит под угрозу структурную целостность зданий и критически важную инфраструктуру и усугубляет последствия изменения климата в виде наводнений, особенно в прибрежных городах», — рассказали специалисты.
По словам ученых, оседание грунта в основном происходит из-за деятельности человека. Так, одним из главных факторов является отвод грунтовых вод в сочетании с геологией и нагрузка в виде зданий на почву.
Также на опускание суши сказывается вибрация от дорог и туннели. Например, в Пекине скорость оседания грунта около метро и автомагистралей составляет около 45 миллиметров в год.
Еще один фактор — естественное движение суши вверх и вниз, но негативный эффект от него, как правило, намного ниже, чем от деятельности человека.
Ученые говорят, что несмотря на то, что об оседании грунта было известно и до их исследования, результаты указывают на необходимость принятия мер на национальном уровне.
Ранее ученые выяснили, что американские города начали быстрее уходить под воду.
Анна Морозова