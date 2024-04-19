Треть Китая находится под угрозой затопления

Шанхай, являющийся крупнейшим городом в Китае, за последние 100 лет опустился на 3 метра. Этот показатель продолжает расти. Оседание в купе с повышением уровня воды приведет к тому, что городская территория страны, находящаяся ниже уровня моря, утроится в размерах, из-за чего пострадают 55−128 миллионов жителей. «Проседание ставит под угрозу структурную целостность зданий и критически важную инфраструктуру и усугубляет последствия изменения климата в виде наводнений, особенно в прибрежных городах», — рассказали специалисты.