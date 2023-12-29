Тренер назвала упражнения, которые не стоит выполнять в праздники

Несмотря на доказанную пользу физической активности для здоровья, после большого количества жирной пищи (особенно в сочетании с алкоголем) стоит отказаться от высокоинтенсивных кардиоупражнений, чтобы избежать дискомфорта в желудке и повышенной нагрузки на сердце.

Кроме того, после плотного ужина организм перекачивает кровь к желудку и кишечнику. Если при этом нагрузить брюшной пресс, могут возникнуть трудности с пищеварением и дискомфорт из-за повышенного брюшного давления. Нужно иметь в виду, что напряжение мышц живота происходит не только во время упражнений, направленных на пресс, но и при приседаниях. В них мышцы живота играют важную роль при поддержании равновесия.