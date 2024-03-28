Trends in Cognitive Sciences: опубликованы результаты 10-летних исследований афантазии

В 2015 году профессор Адам Земан из Эксетерского университета впервые ввел термин «афантазия», чтобы описать людей, у которых нет способностей к визуализации. С тех пор десятки тысяч человек по всему миру заявили о том, что они подходят под описания профессора и не могут мысленно визуализировать изображения. Тогда Земан решил исследовать, что еще общего есть у этих людей, и чем они отличаются от всех остальных.