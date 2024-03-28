Trends in Cognitive Sciences: опубликованы результаты 10-летних исследований афантазии

В 2015 году профессор Адам Земан из Эксетерского университета впервые ввел термин «афантазия», чтобы описать людей, у которых нет способностей к визуализации. С тех пор десятки тысяч человек по всему миру заявили о том, что они подходят под описания профессора и не могут мысленно визуализировать изображения. Тогда Земан решил исследовать, что еще общего есть у этих людей, и чем они отличаются от всех остальных.
Что такое афантазия?
Афантазия — это психофизическое состояние, при наличии которого человек не может осознанно создавать образы перед «мысленным взором».
Люди, которые находили у себя черты афантазии, говорили, что были в курсе того, что обрабатывают информацию иначе, чем другие, но не могли объяснить, из-за чего. Некоторые, по их признанию, вообще были шокированы, узнав, что другие могут визуализировать образы.
Чтобы обобщить показания людей с афантазией, Земан обозрел около 50 исследований, проведенных с 2015 года. В результате оказалось, что афантазия не поддается какому-то одному стандартному описанию — у нее есть разновидности и подтипы. В качестве примера в своей статье, опубликованной в журнале Trends in Cognitive Sciences, профессор приводит тот факт, что не у всех людей с афантазией плохая автобиографическая память или трудности с распознаванием лиц. Более того, у отдельных людей (очень немногих) афантазия связана с аутизмом.
В своем обзоре профессор представил доказательства того, что наличие у людей афантазии или гиперфантазии (особенно яркого зрительного воображения) связано с различиями в их физиологии, нейронных связях в мозге и в поведении. Например, у людей с хорошим воображением прослушивание страшных историй меняет проводимость кожи, и они начинают потеть. Но у людей с афантазией этого не происходит.
Также профессор скорректировал количество людей, которые страдают афантазией и гиперфантазией. Если раньше считалось, что первых всего 1% населения, а вторых — 3%, то Земан немного поднял эту планку. По его подсчетам, людей с афантазией примерно 5%, а с гиперфантазией — 10%. Что еще интереснее, чаще всего они встречаются в семьях, то есть могут передаваться генетически из поколения в поколения.
Исследователю и его коллегам еще предстоит все детально изучить, но пока они говорят, что афантазия, ни гиперфантазия не являются отклонениями. Это просто такие вариации, которые особенно не влияют на повседневную жизнь людей. Иногда, впрочем, слишком развитое воображение приводит к интересным результатам. Например, к таким, как 7 «дурацких» мест, порожденных фантазией архитекторов и скульпторов.