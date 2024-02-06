Из результатов опроса также следует, что 70% молодоженов наняли на свадьбу профессионального диджея, еще 13% пригласили выступить живую группу. 26% опрошенных провели первый танец уже после церемонии, когда большинство их гостей ушли.
Трек Элвиса Пресли возглавил топ популярных песен для первого свадебного танца
Композиция I Can’t Help Falling In Love Элвиса Пресли заняла первое место в рейтинге самых популярных песен для первого свадебного танца по результатам опроса 9318 американских пар. Все участники исследования заключили брак в период с 1 января по 31 декабря прошлого года.