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Трек Элвиса Пресли возглавил топ популярных песен для первого свадебного танца

Композиция I Can’t Help Falling In Love Элвиса Пресли заняла первое место в рейтинге самых популярных песен для первого свадебного танца по результатам опроса 9318 американских пар. Все участники исследования заключили брак в период с 1 января по 31 декабря прошлого года.

Семь лет до этого первое место неизменно занимал трек Perfect Эда Ширана. По словам Эстер Ли, главного редактора сайта The Knot, проводившего исследование, смена первенства произошла из-за премьер фильмов «Присцилла» Софии Копполы и «Элвис» База Лурмана. Ли цитирует издание People.

Из результатов опроса также следует, что 70% молодоженов наняли на свадьбу профессионального диджея, еще 13% пригласили выступить живую группу. 26% опрошенных провели первый танец уже после церемонии, когда большинство их гостей ушли.