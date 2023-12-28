Трамп заявил, что его умоляли сыграть в фильме «Один дома 2»
Бывший президент США отметил, что режиссер Крис Коламбус и остальные создатели фильма арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым он тогда владел.
Бывший президент США отметил, что режиссер Крис Коламбус и остальные создатели фильма арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым он тогда владел.
НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что режиссер Крис Коламбус умолял его сыграть роль в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992 год).
«30 лет назад (как летит время) режиссер Крис Коламбус и другие умоляли меня сыграть эпизодическую роль в “Один дома 2”. Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я тогда владел. Я был очень занят и не хотел этого делать. Они были очень милы, но, прежде всего, настойчивы. Я согласился, а остальное уже история», — написал 27 декабря бывший американский лидер на странице в соцсети Truth Social.
Трамп отметил, что его эпизодическая роль «помогла фильму добиться успеха».
Бывший американский президент — в то время бизнесмен и ведущий телепрограммы — сыграл в фильме «Один дома 2» самого себя. Его появление на экране длится не более 10 секунд, за которые он успевает показать главному герою, как пройти в холл отеля. Ранее Трамп назвал эту картину одним их величайших рождественских хитов.