Трамп заявил, что его умоляли сыграть в фильме «Один дома 2»

«30 лет назад (как летит время) режиссер Крис Коламбус и другие умоляли меня сыграть эпизодическую роль в “Один дома 2”. Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я тогда владел. Я был очень занят и не хотел этого делать. Они были очень милы, но, прежде всего, настойчивы. Я согласился, а остальное уже история», — написал 27 декабря бывший американский лидер на странице в соцсети Truth Social.