Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
02:11 (мск), источник: ТАСС

Трамп заявил, что его умоляли сыграть в фильме «Один дома 2»

Бывший президент США отметил, что режиссер Крис Коламбус и остальные создатели фильма арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым он тогда владел.

Наверх
Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 28 декабря. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что режиссер Крис Коламбус умолял его сыграть роль в фильме «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке» (1992 год).

«30 лет назад (как летит время) режиссер Крис Коламбус и другие умоляли меня сыграть эпизодическую роль в “Один дома 2”. Они арендовали отель Plaza в Нью-Йорке, которым я тогда владел. Я был очень занят и не хотел этого делать. Они были очень милы, но, прежде всего, настойчивы. Я согласился, а остальное уже история», — написал 27 декабря бывший американский лидер на странице в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что его эпизодическая роль «помогла фильму добиться успеха».

Бывший американский президент — в то время бизнесмен и ведущий телепрограммы — сыграл в фильме «Один дома 2» самого себя. Его появление на экране длится не более 10 секунд, за которые он успевает показать главному герою, как пройти в холл отеля. Ранее Трамп назвал эту картину одним их величайших рождественских хитов.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему Петр I решил перенести празднование нового года с 1 сентября на 1 января
"Джо Байден заплатил $1 млрд за то, чтобы меня отправили в отставку"
Mail.RuО компанииРеклама
О проектеО технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь