Традиционная японская диета оздоравливает мозг женщин, выяснили ученые

Оказалось, что повышенное потребление рыбы, морепродуктов, соевых продуктов, грибов, водорослей и чая предотвращало возрастное снижение объемов мозга и его атрофию. При этом такой эффект проявлялся только у женщин. Ученые предположили, что определенные питательные вещества (такие как магний) и растительные эстрогены, содержащиеся в рыбе, моллюсках, грибах, цельнозерновых продуктах и бобовых, оказывают более сильное защитное воздействие на женский мозг.