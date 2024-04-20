Тотальный диктант впервые напишет искусственный интеллект

НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Искусственный интеллект впервые примет участие в акции «Тотальный диктант», сообщила пресс-служба Новосибирского государственного университета (НГУ). Проверку на знание русского языка пройдет система, разработанная ученым новосибирского вуза.
«Юбилейный 20-й Тотальный диктант впервые будет писать искусственный интеллект. Новая открытая система, которую разработал научный сотрудник лаборатории прикладных цифровых технологий международного научно-образовательного математического центра НГУ и сооснователь стартапа “Сибирские нейросети” Иван Бондаренко, примет участие в этой ежегодной акции наравне с человеческим интеллектом. И так же, как и другим участникам Тотального диктанта, ему выставят оценку в зависимости от количества допущенных грамматических и пунктуационных ошибок», — говорится в сообщении.
Разработчик получит возможность сравнить ошибки речевого искусственного интеллекта с теми, которые допускают люди. «По моему замыслу, новая система должна была владеть русским языком и правильно записывать то, что читает диктор, верно расставляя знаки препинания, соблюдая правила грамматики и орфографии русского языка», — цитирует пресс-служба Бондаренко. ИИ изначально предназначался для составления стенограммы заседания диссертационного совета, чтобы сэкономить соискателям научной степени время.
По словам разработчика, в настоящее время система не всегда правильно распознает слова, доля ошибок достигает 20−30%. Но даже в этом случае наличие подстрочника существенно облегчает работу. ИИ специально готовили к Тотальному диктанту: «учили» более грамотно расставлять знаки препинания, разбивать текст на предложения и абзацы, а также отделять сам текст диктанта от реплик и комментариев диктующего. Но, по прогнозу ученого, система вряд ли получит высокую отметку, так как для получения «двойки» достаточно допустить пять ошибок.
Просветительская акция «Тотальный диктант» проходит 20 апреля в 77 регионах России и 43 странах. По словам организаторов акции, в этом году диктант можно будет написать не только в музеях, библиотеках, вузах и школах, но и на станциях в Антарктиде, котокафе или даже в лесу.