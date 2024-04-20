Тотальный диктант впервые напишет искусственный интеллект

По словам разработчика, в настоящее время система не всегда правильно распознает слова, доля ошибок достигает 20−30%. Но даже в этом случае наличие подстрочника существенно облегчает работу. ИИ специально готовили к Тотальному диктанту: «учили» более грамотно расставлять знаки препинания, разбивать текст на предложения и абзацы, а также отделять сам текст диктанта от реплик и комментариев диктующего. Но, по прогнозу ученого, система вряд ли получит высокую отметку, так как для получения «двойки» достаточно допустить пять ошибок.