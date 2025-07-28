Торговое соглашение США и ЕС: как фон дер Ляйен сдала европейский рынок

— В обмен на эти нехитрые схемы Трамп обещал не пускать в экономику ЕС пулю 30%-ных пошлин, а только затянуть удавку на уровне 15%. В то время как пользоваться европейским рынком Штатам можно без пошлин. В ЕС за неимением лучшего сочли и такой вариант выживания приемлемым. А там, глядишь, и Трамп с его «успехами» — на внешнем и внутреннем контуре — дискредитирует свою политику, — отметила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.