Торговое соглашение США и ЕС: как фон дер Ляйен сдала европейский рынок

США и ЕС заключили торговое соглашение, согласно которому объединенная Европа согласился приобретет американских энергоносителей на 750 миллиардов долларов и инвестирует еще 600 миллиардов в экономику США. В ответ Вашингтон вводит базовую пошлину на товары из Евросоюза не 30%, а 15%. Также ЕС откроет свои рынки для США без каких-либо сборов. В придачу к этому европейцы продолжат закупать вооружение из Штатов. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что такая сделка лучшая из возможных вариантов.
— В обмен на эти нехитрые схемы Трамп обещал не пускать в экономику ЕС пулю 30%-ных пошлин, а только затянуть удавку на уровне 15%. В то время как пользоваться европейским рынком Штатам можно без пошлин. В ЕС за неимением лучшего сочли и такой вариант выживания приемлемым. А там, глядишь, и Трамп с его «успехами» — на внешнем и внутреннем контуре — дискредитирует свою политику, — отметила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова.
По словам эксперта, ЕС и так закупали энергоносители из США. Также она напомнила, что фон дер Ляйен жаловалась на отток капитала с материка в сумме 300 миллиардов евро. Сама же европейская экономика испытывает проблемы.
— Когда фон дер Ляйен говорит, что достигнутое с США соглашение принесет стабильность и предсказуемость, она лукавит лишь отчасти: рынки ЕС нуждаются в определенной стабилизации. Хотя бы один из индикаторов: в трех крупнейших автоконцернах Германии (Mercedes-Benz, VW, BMW) ожидается снижение cash flow на 10 миллиардов евро, понятно, что для детальной оценки необходимо отдельного говорить об операционной, инвестиционной и финансовой частях, но динамика бизнеса тревожная. Три компании разом — это, как говорится, уже не случайность — это тенденция, — объяснила собеседница ВФокусе Mail.
Виктория Федосова обратила внимание, что на данный момент никакого документа нет, а значит все может измениться.