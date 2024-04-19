Топящие лодки косатки поменяли место дислокации и удивили ученых

Ранее сообщалось, что косатки в Гибралтарском проливе начали учить сородичей топить лодки. Эксперты подозревают, что атаки начались после травмы, перенесенной особью, которую прозвали Глэдис Белая. Они предполагают, что эта самка пережила сильный испуг в результате столкновения с лодкой или была близка к тому, чтобы пасть от рук браконьеров. Это событие заставило ее воспринимать все парусные лодки как потенциальную угрозу, и ее реакцию на них переняли сородичи.