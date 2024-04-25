Топ санаторных процедур. Семь методик поддержания здоровья

Иммерсионная ванна — ёмкость с водой особой конструкции — вода не соприкасается с телом. Находясь там, человек испытывает нагрузки, приближенные к состоянию невесомости. Эту эффективную и абсолютно безопасную процедуру применяют при заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем, для улучшения качества жизни при болезни Паркинсона.