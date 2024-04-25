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Топ санаторных процедур. Семь методик поддержания здоровья

Главная сила санаториев — природные лечебные факторы. В Краснодарском крае — мацестинские сероводородные ванны, в Кисловодске — нарзанные ванны, тамбуканские грязи. Но и в подмосковных санаториях есть чем укрепить здоровье.

Источник: istockphoto.com

Наш эксперт — организатор здравоохранения высшей квалификационной категории, директор, главный врач подмосковного санатория — пушкинского филиала Центрального совета по туризму и отдыху Василий Найдёнов.

Удалённые от моря, гор и природных источников санатории делают ставку на высокотехнологичное медицинское оборудование, уникальные процедуры и традиционные методики.

Прессотерапия — это лимфодренажный массаж, снимающий отёки. Применяется при варикозе, тяжести и боли в ногах.

Карбокситерапия. Уколы углекислого газа выполняются внутримышечно, подкожно или внутрикожно. Они стимулируют образование нового коллагена и поступление кислорода к тканям. Это расслабляет мышцы, уменьшает отёчность суставов и улучшает их подвижность. Курс лечения: 3−20 процедур.

Озонотерапия улучшает кровоток и снабжение органов кислородом, а также обладает обезболивающим, противовоспалительным, регенеративным эффектом. В процедуре используется озон, часто в смеси с кислородом. Применяется в основном для лечения артрозов, артритов, бурситов, переломов.

Лимфотропная терапия. Цель метода — очищение организма, выведение токсинов, а также выработка лифоидных элементов, важных для иммунитета. Помогает при атеросклерозе, воспалительных и обменных заболеваниях, зависимостях.

Иммерсионная ванна — ёмкость с водой особой конструкции — вода не соприкасается с телом. Находясь там, человек испытывает нагрузки, приближенные к состоянию невесомости. Эту эффективную и абсолютно безопасную процедуру применяют при заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой, опорно-двигательной систем, для улучшения качества жизни при болезни Паркинсона.

Ударно-волновая терапия — физиотерапевтическая неинвазивная методика лечения заболеваний опорно-двигательной системы при помощи ударных высокочастотных импульсов. Признана альтернативой хирургическому вмешательству при артрозе и других патологиях суставов. Ударная волна разрушает мембрану только поражённых клеток, запуская процесс их регенерации. Процедура безопасна и не вызывает осложнений.

Ингаляции с медицинскими газами (гелий-кислородная смесь и атомарный водород). С помощью этих процедур эффективно лечат полиорганные заболевания, возникшие после коронавирусной инфекции. Проводятся курсом.