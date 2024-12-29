Топ-10 K-pop-альбомов 2024 года

Корейская поп-музыка в последние годы стала по-настоящему глобальным явлением. Например, бойз-бэнд Stray Kids в шестой раз покорил вершину чарта Billboard 200 и тем самым сравнял счет с BTS — своими старшими коллегами по индустрии. Южнокорейские релизы — почти всегда гарант качества. Они отсылают к мировым музыкальным трендам и в то же время полны сюрпризов. Наши редакторы выбрали своих фаворитов за 2024 год. В списке есть как полноформатники, так и EP.
ENHYPEN — Memorabilia: Special Album.
BELIFT LAB.
ENHYPEN дебютировали на корейской поп-сцене в 2020 году под крылом Belift Lab — дочерней компании HYBE Corporation, и практически сразу снискали известность. Потому что речь идет о крупнейшем развлекательном агентстве в Азии. Но мальчики и сами талантливые. В танцах им и вовсе почти нет равных. Поначалу ENHYPEN подавали себя через вампирские концепты и мрачную музыку, но позже перешли к чему-то более трендовому: UK-гэридж, афробит, чилаут, синти-поп… В 2024 году продуктивность парней била все рекорды, а продажи альбомов взлетели.
Memorabilia: Special Album — яркий пример того, как нужно делать концептуальные пластинки. Здесь парни спустя долгое время вновь вернулись к вампирской эстетике. Альбом приурочен к выходу тематического комикса-вебтуна Dark Moon с участием ENHYPEN. А там все есть: и фатальное искушение, и проклятье, и испытание дружбой. Музыкальный аналог получился под стать.
Мрачное звучание и драматизм шекспировского масштаба в Memorabilia бьют через край. При этом ни один трек невозможно сравнить с другим. Лид-сингл Fatal Trouble — это симбиоз трэпа и эмо-рока, One In A Billion — альт-рок с примесями драм-н-бейса, а в Scream ощущается влияние гранжа. Желаете послушать что-то чувственно-игривое на стыке R&B и EDM? Обратите внимание на Criminal Love.
Самыми впечатляющими получились Tasty и Lucifer. Первая — фонк в лучшем виде. Демонический, драйвовый, с привкусом безумия. А вторая, как и Criminal Love, представляет собой гибрид R&B и EDM, только более тягучий, медлительный. Кстати, в записи этих песен ребята разделились на подгруппы. Tasty — плод усилий Чонвона, Хисына, Сону и Ни-Ки, а жизнь Lucifer подарили Джей, Джейк и Сонхун.
TWS — SUMMER BEAT!
PLEDIS Entertainment.
От TWS веет каким-то неуловимым юношеским задором. Музыка бойз-бэнда будто возвращает в школьные годы, когда все было гораздо проще и беззаботнее. Каждая песня в SUMMER BEAT! — это хук на хуке, продуманные до мелочей аранжировки и попросту прилив серотонина.
Без отсылок к прошлым эпохам дело не обходится. Заглавная If I"m S, Can You Be My N? изобилует классическими поп-мелодиями в духе ABBA, hey! hey! отсылает к олдскульному поп-панку на манер Green Day и Blink-182, Double Take будто вышла из хип-хоп-эры нулевых, а Fire Confetti не может удержаться от экивоков в сторону UK-гэриджа. При этом назвать альбом «копиркой Запада» язык не поворачивается. Тем более что азиатских веяний тут тоже хватает. YOU+ME=7942 и Keep On — самые очевидные примеры. Здесь много трота — корейского аналога шансона.
SUMMER BEAT! — удачный симбиоз двух культур, старого и нового поколений. А название релиза дает повод вспомнить фразу из «Вина из одуванчиков»: «Лето — это маленькая жизнь». Осталось закупорить в бутылку и положить на полку.
aespa — Whiplash.
SM Entertainment.
«Лучшая женская K-pop-группа года», «Новые законодатели мод халлю», «Молодые хитмейкерши» — каких только дифирамбов не удостоился южнокорейский герлз-бэнд aespa за прошедший год. Причем как от отечественных, так и от иностранных изданий. А все потому, что весенний бэнгер Supernova стал чем-то свежим в мире штампованных однодневок. Девочки и их продюсеры не изобрели велосипед: они просто взяли за основу семпл из Planet Rock 1986 года выпуска, добавили электроклэш, диско и дарк электро и отправили в мир. Получилась динамичная, энергичная и цепляющая музыка.
В Whiplash артистки повторили успешную формулу, но теперь — с уклоном в техно. Бит заглавного одноименного трека захватывает и не отпускает до самого конца, а дерзкая подача девчонок кажется заразительной. Перед нами — TikTok-хит, сделанный правильно и на совесть. Впрочем, другие песни в EP тоже не подвели: Flights, Not Feelings отсылает к эмбиенту и джаз-хопу, Kill It и Pink Hoodie демонстрируют разные грани электроклэша, а Flowers — акустическая баллада с элементами пост-рока и трэпа. Финальная Just Another Girl несколько выбивается из общей стилистики, но дарит приятное ощущение после прослушивания. Потому что напоминает поп-рок в духе Оливии Родриго.
Жанровый винегрет? И да и нет. Whiplash — тот случай, когда несколько жанров электронной музыки складываются в единый пазл. Ни одной лишней детали: только отменный сонграйтинг и футуристичное K-pop-безумие.
NCT 127 — Walk.
SM/Kakao.
Один из немногих полноформатников в этом списке, что делает его невероятно ценным. Потому что корейские артисты скорее предпочтут выпускать EP два раза в год, нежели разродиться лонгплеем. Причина тому — бешеная конкуренция и изнуряющие графики. И все же порой стоит год покорпеть над одной масштабной работой, нежели представлять публике условно недоработанные огрызки. K-pop-индустрия не всегда дает шанс на качественное музыкальное наполнение. Вначале идет упор на зрелищность: эстетичные промо-фотосессии, кинематографичные тизеры, дорогие клипы, грандиозные выступления… А композиции — как-нибудь потом.
Отрадно видеть, что NCT 127 к этому правилу не относятся. Бойз-бэнд вот уже который год отделывается одним полноформатником, но зато вкладывает в него все. Walk — не что иное как 40-минутное путешествие в мир олдскульного хип-хопа и R&B. Заглавный одноименный трек так вообще моментально отсылает к нью-скулу 90-х. В альбоме есть невероятно магнетическая Can’t Help Myself в духе Чарли Пута в лучшие годы. Эфемерные синты и волшебные вокальные гармонии прилагаются. Pricey — фанк-поп с экивоками в сторону Майкла Джексона и Джастина Тимберлейка, Rain Drop изобилует этническими нюансами на манер шаманских ритуалов, а Orange Seoul с легкостью комбинирует ню-джаз и глитч-поп.
Time Capsule, Suddently и Meaning of Love кажутся более фоновыми, но от этого не менее приятными композициями. Хорошие аранжировки и прекрасные голоса ребят делают свое дело.
Если кому-то захочется качающих боевичков, послушайте No Clue и Gas. Последний напоминает по энергетике Kick It и Raise the Roof 2020 года выпуска. Речь идет о главных хитах проекта NCT.
Key — Pleasure Shop.
SM Entertainment.
Много ли вы назовете артистов, которые одинаково преуспели и в группе, и в соло? Ки — точно из таких. Участник группы SHINee мог бы легко затеряться в тени более популярных коллег, но не сдался и впоследствии стал иконой. Причем во всем, начиная от моды и заканчивая концепцией альбомов. Почти все айдолы хотят проявить свою индивидуальность, но мало кто понимает, как это сделать правильно. А вот Ки точно знает, чего хочет. В его клипах космическая тематика соседствует с комиксовым безумием, а офисная волокита — с романтикой «магазина удовольствий».
Но самое главное — музыка, и у Ки она превосходна. Исполнитель попробовал себя в куче жанров: и в ретровейве, и в синти-попе с мюзикловым размахом, и в чилауте, и в UK-гэридже… Теперь настала пора хауса, и это ровно то, о чем повествует Pleasure Shop. «Магазин удовольствий». В новом альбоме Ки экспериментирует достаточно, но никогда не сходит с курса. Например, заглавный Pleasure Shop — это классический хаус, следующий за ним Overthink — дип-хаус с элементами глитча, а Golden легонько намекает на диско-хаус. В общем, жанр один, а вариаций — море. Где-то проскальзывает реггетон, где-то — тропические мотивы, где-то — фанк.
Особенно хотелось бы выделить финальную Novacaine. Стилистически напоминает недавние работы The Weeknd. Автотюна полно, но он совершенно не портит общую картину. Напротив — дополняет. Невесомые драм-н-бейс биты тоже будто бы уносят в другую вселенную.
RM — Right Place, Wrong Person.
BIGHIT MUSIC.
Почти невозможно представить K-pop без бойз-бэнда BTS. После того, как они объявили об уходе в армию, миллионы фанатов по всему миру погрузились в траур. Однако парни обо всем позаботились и заранее подготовили несколько сольников, чтобы без них не скучали. И это не какой-то проходняк, а настоящие бриллианты, как, например, второй студийник лидера группы RM.
В этом альбоме перед слушателем предстает не пафосный рэпер, а запутавшийся и потерянный Ким Намджун. Это настолько честная работа, что иногда создается ощущение, будто ты сам блуждаешь где-то в подкорках сознания музыканта.
Right Place, Wrong Person можно назвать самым экспериментальным сольным релизом Намджуна. В нем он смешивает эмоции и жанры так, что они становятся единой историей, перетекающей из трека в трек. А легкое чувство дискомфорта от каждого неожиданного звука только усиливает это впечатление.
Удивительно, но альбом не вгоняет в тоску, а наоборот успокаивает и дарит надежду. Стоит послушать, если мир вокруг вас вдруг начнёт разрушаться.
TWICE — STRATEGY.
JYP Entertainment Corporation.
Герлз-бэнду TWICE покой только снится. За те 9 лет, что девушки находятся на сцене, они ни разу не брали долгий перерыв. В этом году у них было несколько камбэков, а Наен и Цзыюй даже нашли время, чтобы выпустить сольники. Но этого им показалось мало, поэтому в декабре они подложили фанатам еще один подарок в виде EP «STRATEGY».
Почему-то все думают, что TWICE — это поющие о любви девчонки-стесняшки. Но на самом деле они уже давно повзрослели и начали сшибать своей уверенностью всех вокруг. В этот раз для записи заглавной песни они даже объединились с Megan Thee Stallion, дерзкой рэпершей, известной своими далеко не детскими текстами и образами.
При этом, STRATEGY — нежнейшая работа. Девушки из TWICE так прочно обосновались в милом концепте, что даже «взрослая» лирика в их исполнении звучит чисто и невинно. Если вы хотите отвлечься от суровой реальности, то этот мини-альбом идеально подойдет.
IU — The Winning.
EDAM Entertainment.
Южнокорейская певица IU всегда отличалась своими проникновенными балладами, но в мини-альбоме The Winning она превзошла саму себя. Чего только стоит ведущий сингл Love wins all, смысл которого можно понять, даже не переводя строчки с корейского.
При этом IU удается сочетать меланхолию с надеждой. Она будто переступает через все плохое и находит долгожданный покой. Возможно, на это намекает и название EP, которое на русский можно перевести как «Победа».
Отдельного восхищения заслуживает ангельский голос IU. Несмотря на его воздушность, певице удается ошеломить слушателей сложнейшими партиями. Несколько волн мурашек по телу обеспечены.
aespa — Armageddon.
SM Entertainment.
Герлз-бэнд aespa, дебютировавший в 2020-м, наконец-то порадовал поклонников своим первым полноформатным альбомом. И хорошо, что они не спешили с релизом, потому что у девушек было достаточно времени набраться уверенности и укрепить свое инопланетное звучание.
Как показывает этот лонгплей, в особенности треки Supernova и Armageddon, чтобы добиться успеха, группе нужно просто экспериментировать по-максимуму. Удивительно, но электронное нагромождение звуков и суровые интонации потрясающе подошли мягким голосам участниц.
Единственное, что мешает альбому — это выбивающиеся из футуристического концепта песни, например, BAHAMA и Melody. Они немного сбивают накал напряжения, который задают ведущие треки.
При всем этом Armageddon получился очень стильным. Шарма ему также добавляет идеальное сочетание голосов девушек, которые как будто были рождены, чтобы петь в одной группе.
Yves — I Did.
PAIX PER MIL.
В 2023-м вся K-pop-индустрия следила за скандалами вокруг группы LOONA. После того, как все девушки разорвали контракты со своим агентством, они выпустили несколько потрясающих сольных релизов. Среди них — работы певицы Ив.
I Did стал вторым ее мини-альбомом. Уже сейчас Ив поражает своим необычным звучанием. В этом EP смешались мелодичная электроника, нежный вокал и энергичные биты. Несмотря на все это, I Did звучит очень легко благодаря минималистичной эстетике, которую избрала для себя певица.
В сольнике Ив нет пафоса и излишней милашечности, которые иногда проскальзывали в творчестве LOONA. Альбом цепляет своим спокойствием и целостностью. Вероятно, так и должна звучать музыка, свободная от любых ограничений.
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