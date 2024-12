Топ-10 K-pop-альбомов 2024 года

Без отсылок к прошлым эпохам дело не обходится. Заглавная If I"m S, Can You Be My N? изобилует классическими поп-мелодиями в духе ABBA, hey! hey! отсылает к олдскульному поп-панку на манер Green Day и Blink-182, Double Take будто вышла из хип-хоп-эры нулевых, а Fire Confetti не может удержаться от экивоков в сторону UK-гэриджа. При этом назвать альбом «копиркой Запада» язык не поворачивается. Тем более что азиатских веяний тут тоже хватает. YOU+ME=7942 и Keep On — самые очевидные примеры. Здесь много трота — корейского аналога шансона.