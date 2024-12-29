Топ-10 K-pop-альбомов 2024 года

Много ли вы назовете артистов, которые одинаково преуспели и в группе, и в соло? Ки — точно из таких. Участник группы SHINee мог бы легко затеряться в тени более популярных коллег, но не сдался и впоследствии стал иконой. Причем во всем, начиная от моды и заканчивая концепцией альбомов. Почти все айдолы хотят проявить свою индивидуальность, но мало кто понимает, как это сделать правильно. А вот Ки точно знает, чего хочет. В его клипах космическая тематика соседствует с комиксовым безумием, а офисная волокита — с романтикой «магазина удовольствий».