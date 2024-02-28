Томский студент изучит психофизиологическое состояние человека в условиях Антарктиды

Ранее Фирсов проводил подобные исследования на территории Арктики — на острове Хейса (Земля Франца-Иосифа) и на территории бывшей полярной станции на мысе Марре-Сале (ЯНАО). Он выяснял, какие физиологические и психологические риски возникают у человека в экстремальных условиях. «Во время антарктической экспедиции группа составит уже 30 человек, в нее войдут ученые, геодезисты, метеорологи, члены команды научно-исследовательского судна. И сами исследования будут гораздо более продолжительными: один год, который мы проведем на станции Новолазаревская, и пять месяцев, которые суммарно уйдут на дорогу туда и назад», — цитируют в сообщении Фирсова.