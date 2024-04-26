Томские ученые научились извлекать из рыбы микропластик

«Биологические образцы сложны для анализа, но очень важно оценивать количество и массу пластиковых частиц, циркулирующих в морских и пресноводных пищевых сетях и накапливающихся в гидробионтах, имеющих пищевое значение. Именно на пищевой безопасности будут сфокусированы исследования коллектива Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ в 2024 году в рамках проекта при поддержке федеральной программы “Приоритет 2030”, — рассказали в ТГУ.