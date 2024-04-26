Томские ученые научились извлекать из рыбы микропластик

В ТГУ пояснили, что исследование микропластика и его влияния на окружающую среду входит в топ-10 мировых научных трендов. При этом стандартных методов анализа синтетических частиц с подтвержденной эффективностью разработано не так много. Биологи Томского государственного университета смогли разработать новый подход и получили на него патент.
«Мы разработали способ экстракции микропластика из органов рыб. Прежде всего, способ предназначен для изучения содержания частиц в желудочно-кишечном тракте рыб, но также может использоваться для анализа других органов — жабер, мышц, кожи», — сообщила директор Центра исследования микропластика ТГУ Юлия Франк.
По ее словам, способ заключается в применении серии обработок различными реагентами для гидролиза тканей, окисления органического материала в содержимом желудка и/или кишечника, удаления неорганических примесей, которые проводятся в определенной последовательности и с учетом особенностей желудочно-кишечного тракта рыб.
В вузе отметили, что многие научные группы мира работают над созданием надежных и относительно простых протоколов для извлечения микропластика из воды, осадков, биоты.
«Биологические образцы сложны для анализа, но очень важно оценивать количество и массу пластиковых частиц, циркулирующих в морских и пресноводных пищевых сетях и накапливающихся в гидробионтах, имеющих пищевое значение. Именно на пищевой безопасности будут сфокусированы исследования коллектива Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ в 2024 году в рамках проекта при поддержке федеральной программы “Приоритет 2030”, — рассказали в ТГУ.