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Томские ученые научились извлекать из рыбы микропластик

НОВОСИБИРСК, 26 апр — РИА Новости. Биологи Томского госуниверситета (ТГУ) запатентовали новый метод извлечения микропластика из рыбы, сообщили РИА Новости в вузе.

В ТГУ пояснили, что исследование микропластика и его влияния на окружающую среду входит в топ-10 мировых научных трендов. При этом стандартных методов анализа синтетических частиц с подтвержденной эффективностью разработано не так много. Биологи Томского государственного университета смогли разработать новый подход и получили на него патент.

«Мы разработали способ экстракции микропластика из органов рыб. Прежде всего, способ предназначен для изучения содержания частиц в желудочно-кишечном тракте рыб, но также может использоваться для анализа других органов — жабер, мышц, кожи», — сообщила директор Центра исследования микропластика ТГУ Юлия Франк.

По ее словам, способ заключается в применении серии обработок различными реагентами для гидролиза тканей, окисления органического материала в содержимом желудка и/или кишечника, удаления неорганических примесей, которые проводятся в определенной последовательности и с учетом особенностей желудочно-кишечного тракта рыб.

В вузе отметили, что многие научные группы мира работают над созданием надежных и относительно простых протоколов для извлечения микропластика из воды, осадков, биоты.

«Биологические образцы сложны для анализа, но очень важно оценивать количество и массу пластиковых частиц, циркулирующих в морских и пресноводных пищевых сетях и накапливающихся в гидробионтах, имеющих пищевое значение. Именно на пищевой безопасности будут сфокусированы исследования коллектива Центра исследования микропластика в окружающей среде ТГУ в 2024 году в рамках проекта при поддержке федеральной программы “Приоритет 2030”, — рассказали в ТГУ.