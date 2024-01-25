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18:37 (мск), источник: Звук

Том Йорк написал музыку к итальянскому фильму Confidenza

Фронтмен группы Radiohead Том Йорк сочинил музыку к новой киноленте итальянского режиссера Даниэле Лукетти Confidenza (пер. с итал. «Доверие»). Фильм основан на одноименном романе Доменико Старноне 2019 года.

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Сюжет картины расскажет об учителе старшей школы, который влюбляется в свою бывшую ученицу, пишет Pitchfork. Премьера состоится на Роттердамском кинофестивале, который пройдет с 25 января по 4 февраля.

Confidenza стал первым за более чем пять лет подобным проектом Йорка. В 2018-м он написал музыку для хоррора «Суспирия» Луки Гуаданьино — ремейка одноименного хоррора Дарио Ардженто 1977 года.

26 января увидит свет новый альбом группы The Smile, сайд-проекта Тома Йорка, Wall of Eyes. Коллектив образовался во время карантина из-за коронавируса.

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