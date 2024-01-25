Том Йорк написал музыку к итальянскому фильму Confidenza

Сюжет картины расскажет об учителе старшей школы, который влюбляется в свою бывшую ученицу, пишет Pitchfork. Премьера состоится на Роттердамском кинофестивале, который пройдет с 25 января по 4 февраля.

Confidenza стал первым за более чем пять лет подобным проектом Йорка. В 2018-м он написал музыку для хоррора «Суспирия» Луки Гуаданьино — ремейка одноименного хоррора Дарио Ардженто 1977 года.