Том Круз захотел сыграть в последнем фильме Тарантино

Ранее кинематографист рассказал, что картина будет посвящена кинокритику, пишущему рецензии для порножурналов. Действие фильма происходит в Калифорнии в 1977 году и основано «на истории парня, который действительно жил, но никогда не был по-настоящему знаменит».