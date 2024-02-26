ТНТ перезапустит «Наша Russia». История популярного шоу нулевых

Михаил Галустян оценивал завершение проекта так: «Абсолютно безнаказанно люди взяли и закрыли этот проект. На пике причем вообще. Так как-то все разбежались: Сережа Светлаков с Гариком [Мартиросяном] ушли в “Прожекторперисхилтон”, Comedy Club продали “Газпром-Медиа”, и все как-то разбежались по своим, кто куда. Я там в кино, продюсирование, еще там куда-то ушел. И все, и уже не собрать».