ТНТ перезапустит «Наша Russia». История популярного шоу нулевых

Проект «Наша Russia» вернется в эфир ТНТ, сообщил генеральный продюсер телеканала Аркадий Водахов. На пресс-конференции, посвященной запуску «Новой Фабрики звезд», он объяснил, почему возвращения известных шоу становятся популярными.
«Человек любит ровно то, что он знает. Всего, что ему неведомо, он немножко так сторонится. Мы все немножко ксенофобы», — отметил он.
Подробностей о сюжете и премьере перезапуска пока нет. Главные роли в шоу исполняли Сергей Светлаков и Михаил Галустян. Официально об их возвращении в проект пока не сообщалось. В декабре ТНТ анонсировал совместную работу Светлакова и Галустяна над шоу, однако не уточнил, идет ли речь о перезапуске «Наша Russia».
РБК Life вспомнил историю шоу и узнал, как отнеслись к его закрытию участники и создатели программы.
Что за шоу
«Наша Russia» выходила на ТНТ с 2006 по 2011 год. В каждом сезоне шоу есть постоянные герои, сюжет мог меняться от серии к серии без привязки к предыдущей. Например, главными героями первого сезона были два строителя-гастарбайтера Равшан и Джамшут, телезритель Сергей Юрьевич Беляков, фрезировщик Иван Дулин и его начальник Михалыч, краснодарские пацаны Славик и Димон, тренер-садист Евгений (Геннадий) Михайлович Кишельский, консьерж Людвиг Аристархович, а также депутаты Юрий Венедиктович Пронин и Виктор Харитонович Мамонов.
Помимо Галустяна и Светлакова, главные роли исполняли Валерий Магдьяш и Гарик Мартиросян. Сценаристами были Семен Слепаков (признан Минюстом иноагентом), Джавид Курбанов, Гарик Мартиросян и Максим Пежемский.
«“Наша Russia” — это юмор и жесткая сатира, для которых не существует запретных тем. Великое шоу о великой стране»"— такую аннотацию шоу дает ТНТ.
С момента премьеры некоторые издания отмечали сходство «Наша Russia» с британским комедийным шоу «Маленькая Британия» (Little Britain). Изначально это была радиопередача, где два актера, Дэвид Уолльямс и Мэтт Лукас, разыгрывали сценки — «типичные» истории о жителях Великобритании с едкими комментариями рассказчика. Однако в 2003 году проект обрел «картинку».
В последующие три года на телеканале Би-би-си вышло четыре сезона шоу, после чего его закрыли. Оно неоднократно подвергалось критике за «оскорбительный юмор и расовые стереотипы». В декабре 2023 года авторы объявили о работе над перезапуском программы, отметив, что возрождение «будет сопровождаться серьезными изменениями».
Критика
Подвергалось критике и российское шоу. Одни выражали недовольство тем, что в программе «в амплуа извращенцев выступают все рабочие Челябинского металлургического комбината», другие обращали внимание на то, каким в ней предстают трудовые мигранты. Главные персонажи шоу Равшан и Джамшут способствуют созданию в России негативного образа таджикского народа, указывал глава движения «Таджикские трудовые мигранты» Каромат Шарипов.
Закрытие и мнения
За время существования шоу вышло пять сезонов и 77 эпизодов. Премьера последнего сезона состоялась в октябре 2011 года. За два года до закрытия шоу, в 2009-м, Сергей Светлаков отмечал важность творческой составляющей.
«Нельзя надоедать зрителям однотипными шутками! Поэтому мы решили остановиться на пике популярности и не выжимать себя до последнего, не доводить людей до ненависти», — объяснял он.
Михаил Галустян оценивал завершение проекта так: «Абсолютно безнаказанно люди взяли и закрыли этот проект. На пике причем вообще. Так как-то все разбежались: Сережа Светлаков с Гариком [Мартиросяном] ушли в “Прожекторперисхилтон”, Comedy Club продали “Газпром-Медиа”, и все как-то разбежались по своим, кто куда. Я там в кино, продюсирование, еще там куда-то ушел. И все, и уже не собрать».
В разные годы проект получил продолжения. В 2010 году ТНТ представил полнометражный фильм «Наша Russia: Яйца судьбы». В 2016 году состоялась премьера спин-офф сериала «Бородач» с одним из героев оригинального шоу — охранником Александром Родионовичем Бородачом. В 2023 году вышел второй спин-офф — сериал «Галустян+». В нем были представлены десять новых персонажей, а также уже знакомые: телеведущий Жорик Вартанов и Александр Родионович Бородач.